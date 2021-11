Claudio Daneff a puni Pérez et a défendu son titre argentin à Cañuelas

Le champion argentin des poids légers, le porte-bonheur Claudio « Chaíto » Daneff, a puni le Salta Antonio « El Bandido » Pérez, jusqu’à gagner aux points, dans une large décision unanime, après dix tours, et a ainsi défendu son titre argentin des poids légers pour la première fois, dans le match stellaire de la soirée qui s’est tenue samedi soir au Club Juventud Unida, à Cañuelas, province de Buenos Aires, Argentine, dans une nouvelle production de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, retransmise en direct par TyC Sports et TyC Sports Play à son premier cycle de boxe.

Dans un match qui a dominé depuis le début, Daneff (maintenant 13-2-1, 7 KO), qui était champion latin des poids légers et super légers du World Boxing Council (WBC), a manipulé un courageux Pérez (9-3, 2 KO ), n°4 du classement argentin des poids légers, qui a fini par recevoir une grosse somme. Le champion a fait ressortir toute sa technique et sa qualité, face à un rival qui n’a jamais baissé les bras. Mais il a trop reçu. Avec sa plus grande taille (1,76 m. Contre 1,64), mais surtout la qualité technique, la précision, la vitesse et les mouvements, il a fait souffrir le challenger. A tel point qu’il l’a envoyé sur la toile en premier. Après cela, avec tant d’impact, il était frustré. Cela lui a fait perdre un point au cinquième et un autre au sixième, par l’arbitre Antonio Zaragoza. Tout appartenait au propriétaire. Il l’a renvoyé au sol dans le septième. « Chaíto » reliait tout ce qu’il voulait faire. Croisé et ascendant jusqu’au menton, ajouté aux crochets aux côtes. Boxe en attaque, en recul ou en latéral, il martyrise le « Bandit ». Par conséquent, dans le dixième, Saragosse a appliqué un compte permanent au challenger. C’était un concert de Daneff. Seule la bravoure le tenait debout. Pour cette raison, avec la cloche finale, la scène bondée a applaudi son champion.

Les cartes des juges ont exprimé la différence affichée, en décrétant : Néstor Savino 100-83, Carlos Villegas 100-86 et Maximiliano Dolce 100-85, tous en faveur de Daneff.

Le déroulement du combat, round par round

Sans le laisser s’installer, Daneff a tout sorti. Il a comblé l’écart et après avoir filtré son jab droitier, il a décroché un uppercut précis de la main gauche au menton, qui a envoyé Perez sur la toile. Après cela, le local l’a submergé. Avec ses croisements et ses ascensions à son visage, cela avait du sens contre les cordes. Après avoir maintenu sa domination dans le second, dans le troisième, il a répété deux puissants uppercuts à la mâchoire, ajoutés à ses crochets aux côtes, qui ont accusé réception chez le challenger. Les différences de vitesse, de portée et de précision se faisaient sentir. Bien que Pérez ait tenté de répondre, ses arrestations ont été plus nombreuses que le propriétaire.

La procédure et la supériorité sont restées en faveur de « Chaíto ». À tel point qu’au cinquième, il a farouchement combiné de haut en bas. Croisés et ascendants jusqu’au visage, avec des crochets pointus sur l’estomac et la région du foie ont été répétés. Tout appartenait au champion. Malgré sa bravoure, le challenger a tout reçu. Sa frustration était telle que ses infractions lui ont valu une remise d’un point. Ce ne serait pas tout. Car en sixième, après de nouvelles attaques de Daneff, Saragosse a réduit un autre point à Pérez. Dans le septième il y en aurait plus. Le champion débarqua une autre salve de croisés et des remontées au menton, se terminant par un crochet au foie avec lequel il revint pour l’envoyer au sol.

Seul le cœur a gardé le « Bandit » dans le combat. Mais la punition reçue était lourde. Plus de combinaisons d’uppercuts et de croisements ont claqué dans le visage difficile. Autant que le provocateur a essayé, il a été visiblement surpassé. Dans les neuvième et dixième Daneff a continué à punir. Plus d’une fois, cela l’a trébuché. A la fin, une énième et puissante combinaison de gauches au visage l’a fait rebondir sur les cordes. Le décompte permanent de Saragosse à Pérez. Tout appartenait au champion. Pour cette raison, avec la cloche définitive, la fête de tout le public est arrivée.

À 25 ans, Daneff, qui pesait 61 650 kg., Vainqueur de Miguel Antín pour le titre WBC Latin light, et qui a battu Agustín Gerbaldo Kucharski pour conquérir la ceinture WBC Latin super light, mais sa séquence n’a été arrêtée que par Agustín Quintana, Il a défendu pour la première fois le sceptre qu’il a conquis le 28 août lorsqu’il a détrôné Nicolás De León par une large décision unanime. Contre Pérez (61.200 kg.), Qui a battu des noms comme Daniel Combi, Jesús Daneff et Facundo Arce, avant de perdre face à Juan Carrasco, il a remporté une autre victoire lucide.

Peralta a battu Ronner en demi-étoile

Dans le combat semi-star de la nuit, dans la catégorie des super-welters, le Buenos Aires montant Yoel « El Chacal » Peralta (69 650 kg. Et 9-1-1, 2 KOs) a battu Braian « El Torero » Ronner, alors invaincu. (69.800 kg. et 4-1-1), aux points, à l’unanimité, après six rounds, après l’avoir envoyé au sol en sixième. Les cartes des juges étaient : Marcos Barbero 57-56, Néstor Savino 57-56 et Carolina Mayorquim 58-55.

Dans une confrontation houleuse, Peralta, 9e au classement des poids welters argentins, a commencé quelque chose de mieux. Il a déchargé sa longue croix de la main droite qui a coulé jusqu’au menton de l’adversaire. Cependant, Ronner a répondu avec son coup de couteau à gauche croisé au visage. Avec le processus enchevêtré, ils sont tombés dans les amarres. Ils ont alterné la domination. Parfois, Ronner était plus clair avec son pied gauche levé. Cependant, Peralta a frappé son droit profond au menton. A tel point qu’au sixième chapitre, le classé a profité de la garde basse de son adversaire et a déchargé une puissante croix droite au menton, qui l’a envoyé au tapis. Cette chute finira par être décisive, si bien que la décision penche en faveur du frère cadet de Yamil Peralta.

Victoires de Jesús Daneff, Ayala et Acuña

Au-delà des duels stellaires, un programme alléchant a complété la nuit. Dans la catégorie des poids légers, le local Jesús « Chechu » Daneff (59 500 kg. Et 9-7-2, 3 KO) a battu le Paraguayen Javier « El Tiburon » Vázquez (58 900 kg. Et 8-11, 6 KO), aux points , à l’unanimité, après six tours. Les cartes des juges étaient : Maximiliano Dolce 59-55, Carlos Villegas 58-56 et Carolina Mayorquim 59-55.

Dans la division des super-welters, le missionnaire Cristian « Azteca » Ayala (69.200 kg. Et 6-1-1, 2 KOs) s’est soumis à Buenos Aires Fernando « Itaka » Ruiz (66.300 kg. Et 6-12-1, 2 KOs), par points , dans une large décision unanime, après six chapitres, après l’avoir envoyé à la toile dans le troisième. Les cartes des juges étaient : Marcos Barbero 60-53, Néstor Savino 60-53 et Carlos Villegas 60-53.

Enfin, en super poids plume, le Buenos Aires Kevin Acuña (58 100 kg. Et 2-0, 1 KO) comptait pour le débutant chilien Alexander « Zurdo » Domínguez (58 950 kg. Et 0-1), par KO technique dans le premier épisode. , après l’avoir envoyé au sol et l’arbitre Emiliano Dávila a arrêté le procès.

(Photos : boxe de première classe)