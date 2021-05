Claudio Del Vecchio a poursuivi la faillite de Brooks Brothers – WWD

Claudio Del Vecchio, son fils et sa famille font l’objet d’un procès visant la faillite de Brooks Brothers qui a abouti à la vente en septembre dernier de l’ancien détaillant de vêtements pour hommes.

Investors Castle Apparel Ltd. et TAL Apparel Ltd. ont poursuivi Del Vecchios, affirmant que la faillite de Brooks Brothers avait fini par être une manœuvre qui a permis au détaillant de les raidir sur leur investissement minoritaire dans l’entreprise.

La poursuite, déposée devant le tribunal fédéral de New York lundi, est dirigée contre des accusés, dont Del Vecchio et son fils Matteo Del Vecchio, ancien directeur administratif de Brooks Brothers. Il demande plus de 100 millions de dollars de paiement, une somme qui, selon les investisseurs, reflète leur participation réelle dans l’entreprise.

Castle Apparel et TAL Apparel, qui se désignent collectivement sous le nom de TAL dans la plainte de la Cour fédérale de New York, ont affirmé que si Brooks Brothers avait sérieusement sollicité des offres d’acquisition en 2019, cela aurait rapporté aux actionnaires, dont TAL, «des centaines de millions de dollars». Mais le détaillant aurait tenu bon pour éviter de payer l’investissement en capital de TAL, selon le procès.

La vente en faillite de 325 millions de dollars du détaillant en septembre à SPARC Group, la coentreprise de la société de licence Authentic Brands Group et du propriétaire du centre commercial Simon Property Group, représente une «fraction» de la valeur des offres de 2019 que Del Vecchios aurait évitées, selon le procès.

«Pour éviter des millions de dollars de responsabilité personnelle envers TAL, les Del Vecchios ont refusé d’envisager une vente de Brooks Brothers à moins que TAL n’accepte de réduire ou de renoncer à son droit de réparation», ont affirmé les investisseurs dans la poursuite.

«Lorsque TAL a refusé de renoncer à ses droits contractuels, les Del Vecchios ont menacé de ‘lancer les dés’ en jetant Brooks Brothers en faillite et en vendant l’entreprise dans le cadre de ces procédures, croyant à tort qu’un tel cours leur permettrait de contourner leurs obligations envers TAL », ont-ils affirmé. «Les Del Vecchios ont mis à exécution leur menace, obligeant la société à déposer son bilan et à poursuivre leurs efforts de vente pré-pétition et pré-pandémie.»

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, Del Vecchio a déclaré à WWD: «Nous n’avons vraiment aucun commentaire à part le fait que les allégations contenues dans la plainte sont fausses et nous prévoyons que le tribunal rejettera l’affaire.»

Brooks Brothers a déposé une demande de chapitre 11 devant le tribunal de la faillite du Delaware en juillet, affirmant que bien que la société envisageait une possible vente ou fusion depuis 2019, ces perspectives ne se sont pas concrétisées à l’époque et que la pandémie de COVID-19 a finalement incité la société à «Recentrer leurs efforts sur une restructuration de leurs entreprises par le biais d’un dépôt au titre du chapitre 11», selon les dossiers du tribunal des faillites.

Castle Apparel avait fait une apparition dans l’affaire de faillite de Brooks Brothers et figurait parmi les détenteurs de titres de participation du détaillant comme détenant toutes les actions de classe B de la société, selon le dépôt du chapitre 11 de Brooks Brothers.

Les investisseurs de TAL ont également affirmé qu’au moment où ils investissaient dans la société en 2016, Claudio Del Vecchio s’était assuré de les protéger des risques d’une éventuelle faillite, selon le procès devant le tribunal fédéral de New York.

«Les plaignants savaient que Claudio Del Vecchio et sa famille avaient des ressources substantielles et avaient donc les moyens de garder Brooks Brothers hors de la faillite», ont déclaré les investisseurs de TAL dans le procès.

«Les représentants des plaignants ont demandé à Claudio Del Vecchio s’il utiliserait ses propres fonds pour empêcher Brooks Brothers de faire faillite», ont-ils déclaré. «Claudio Del Vecchio a assuré aux plaignants qu’il le ferait. M. Del Vecchio a en outre déclaré que les Del Vecchios allaient rassurer les plaignants en cas de vente de la société, y compris dans un scénario à la baisse, assurant ainsi aux plaignants que leur investissement était protégé.