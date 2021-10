Claudio Ranieri a nommé un nouveau manager de Watford pour remplacer Xisco Munoz alors que le patron de Leicester, vainqueur de la Premier League, revient au football anglais après une pause de deux ans

in

Claudio Ranieri a été officiellement annoncé comme le nouveau manager de Watford.

Le joueur de 69 ans a pris les commandes de Vicarage Road, remplaçant Xisco Munoz qui a été limogé dimanche à seulement sept matchs de la nouvelle saison de Premier League.

getty

Ranieri a été nommé nouveau directeur de Watford

Ranieri revient en Premier League, après avoir dirigé Chelsea, Fulham et Leicester City, où il a mené les Foxes au titre le plus improbable de la campagne 2015/16.

Ce succès reste le couronnement de sa carrière de manager, ayant également occupé des postes en Italie, en France et en Espagne, ainsi que dans l’équipe nationale de Grèce.

Son dernier emploi était au club de Serie A Sampdoria, où il a signé un contrat de deux ans et a guidé le club à la 15e puis la neuvième au classement avant de partir cet été à l’expiration de son contrat.

Ranieri est le 15e manager permanent des Hornets au cours de la dernière décennie, et le 13e depuis que les propriétaires de la famille Pozzo ont pris le contrôle en 2012.

Claudio Ranieri a réalisé un miracle du football en 2016 alors que son équipe de Leicester City a été sacrée championne de Premier League

Le patron d’Axed Watford, Xisco Munoz, a été la première victime managériale de la saison 2021/22 de Premier League

L’entraîneur populaire a signé un contrat de deux ans avec Watford, dans son premier emploi dans le football anglais en deux ans.

Une déclaration des Hornets disait : « Le Watford FC est ravi de confirmer la nomination de Claudio Ranieri en tant que nouvel entraîneur-chef du club, pour un contrat de deux ans.

L’Italien arrive à Vicarage Road avec une riche expérience à la tête de certains des plus grands clubs d’Europe, avec des titres de Premier League, de Coppa Italia et de Copa del Rey parmi ses points forts en gestion…. »

🤝 Le Watford FC est ravi de confirmer la nomination de Claudio Ranieri en tant que nouvel entraîneur-chef du club. Bienvenue à Watford, Claudio ! ?? – Watford Football Club (@WatfordFC) 4 octobre 2021

Son dernier passage en Angleterre a été une période difficile en charge à Fulham en 2019, où il n’a remporté que trois de ses 17 matches à Craven Cottage avant d’être remplacé sur le hotseat par son assistant, Scott Parker.

Mais l’Italien a été choisi comme l’homme idéal par les propriétaires impitoyables de Watford, l’entraîneur expérimenté étant chargé de diriger la récupération du club après un mauvais début de campagne – n’ayant remporté que deux de ses sept premiers matches.

L’ancien international espagnol Munoz n’était en charge à Vicarage Road que depuis dix mois et a réussi à ramener le club en Premier League, mais seulement deux victoires lors de leurs sept premiers matchs de la nouvelle saison ont vu les propriétaires impitoyables du club brandir à nouveau la hache. .

Et Ranieri fait également face à un début difficile, les Hornets devant affronter Liverpool, Everton, Southampton, Arsenal, Manchester United, Leicester lors de leurs six prochains matchs.

getty

Le dernier poste de Ranieri était à la tête du club italien de la Sampdoria, où il les a menés de la 15e de Serie A à la neuvième place

