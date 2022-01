Claudio Ranieri prêt pour la bataille de relégation après la sortie de la FA Cup

Samedi, Watford a perdu 4-1 au troisième tour de la FA Cup face à Leicester City. Après la défaite, Claudio Ranieri n’a pas hésité à admettre qu’il avait placé une équipe affaiblie en vue d’une série de matches cruciale.

Claudio Ranieri décrit le reste du mois de Watford

L’entraîneur-chef de Watford discute de sa défaite au stade King Power

Dès le premier coup de sifflet, Watford était sur le pied arrière. L’arrière gauche U23 James Morris a fait ses débuts seniors et a bien performé, tandis que la jeune star Joao Pedro a marqué un magnifique but avant le coup de sifflet de la mi-temps. Mais dans l’ensemble, il n’y avait pas trop de points positifs pour Watford car ils ont concédé quatre fois contre Leicester pour la deuxième fois en moins de deux mois.

Selon le site officiel du club, Ranieri a déclaré : « La performance était bonne, mais ma priorité était de sauver quelques joueurs car, pour nous, le reste de la saison est très important.

« Nous avons donné du repos à certains joueurs et donné une chance à d’autres, mais nos mouvements n’étaient pas toujours les meilleurs car c’est une équipe qui n’a pas joué ensemble.

« J’ai donné du repos à [Emmanuel] Denis, [Joshua] King, et les autres, ce qui pour moi était important.

Claudio Ranieri se penche sur l’envergure cruciale de la bataille de relégation

Désormais éliminés de la FA Cup, les seuls matchs des Hornets d’ici le début de la saison prochaine sont en Premier League, les destinations de la saison prochaine restant à voir. Entre le 15 et le 21 janvier, Watford affronte Newcastle United, Burnley et Norwich City, les trois plus grands rivaux des Hornets dans la lutte pour la survie. Ramasser le maximum de points de ces matchs leur donnerait un peu de répit tant désiré. Céder trop de points à leurs rivaux pourrait s’avérer dévastateur. La série de matchs est la base des rêves ou des cauchemars d’une équipe de la stature de Watford.

« Je me concentre maintenant uniquement sur les trois prochains matches », a expliqué Ranieri. « Nous devons être solides, compacts et essayer de faire de notre mieux, comme nous le faisons à chaque match. »

Mots sur les nouvelles signatures : pourraient figurer immédiatement, mais rien de garanti

Surtout avec Newcastle cherchant à investir massivement dans cette fenêtre de transfert sous leur nouveau propriétaire et signant déjà Kieran Trippier, la hiérarchie de Vicarage Road sait qu’elle doit investir, en particulier dans la défense, si elle veut avoir une chance de conserver son statut de Premier League. . Ainsi, ils ont recruté l’arrière central Samir de l’Udinese, l’arrière gauche Hassane Kamara de l’OGC Nice et le milieu défensif Edo Kayembe de la KAS Eupen.

En discutant de la raison pour laquelle aucun ne figurait dans la FA Cup, Ranieri a affirmé: «Il peut être difficile de les mettre sur le terrain sans séance d’entraînement. Certains joueurs ont terminé en décembre et ils ont besoin d’une séance d’entraînement.

Il a ajouté: « Ils doivent s’entraîner avant que je puisse décider s’ils jouent ou non », et compte tenu des fonds que Watford a dépensés pour eux et de la semaine complète d’entraînement avant la liste des rencontres encombrées, ce serait une surprise si les trois le font. pas faire leurs débuts en anglais dans les prochains jours.

