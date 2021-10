Claudio Ranieri revient alors que les Reds de Jurgen Klopp cherchent à prolonger leur invincibilité en Premier League

Liverpool revient en Premier League ce week-end alors qu’il affronte le Watford de Claudio Ranieri à Vicarage Road.

Les Reds ont connu un bon début de saison et se retrouvent en deuxième position du classement après avoir connu un début de saison sans défaite en championnat.

Le nouveau club de Ranieri à Watford accueille le Liverpool de Klopp samedi midi

Après un match nul 2-2 avec Manchester City, l’équipe de Jurgen Klopp cherchera à reprendre le chemin de la victoire contre les Hornets et à se hisser en tête du classement.

Pour Watford, cela sera considéré comme une sorte d’élan libre alors que Ranieri entame son mandat.

Les Hornets occupent la 15e position de la Premier League et avec Ranieri maintenant sur la sellette, ils espèrent faire une course décente pour s’assurer qu’ils ne se retrouvent pas traînés dans les trois derniers.

Watford v Liverpool : commentaires en direct

Le choc de la Premier League aura lieu à Vicarage Road le samedi 16 octobre et débutera à 12h30.

talkSPORT aura une couverture complète avec notre Gameday Exclusive qui débutera à partir de 11h.

Reshmin Chowdhury sera présent avec les commentaires de Sam Matterface et Dean Ashton.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Mo Salah espère prolonger sa forme glorieuse lorsque Liverpool affrontera Watford Watford contre Liverpool: Nouvelles de l’équipe

Ranieri a une poignée de problèmes de blessures à affronter pour son premier match en tant que patron de Watford.

Joshua King et Francisco Sierralta devraient tous deux être absents pour cause de blessure après avoir été retirés de leurs équipes internationales respectives au cours des deux dernières semaines.

Christian Kabasele devrait également être absent en tant qu’absent de longue durée.

Meilleure nouvelle, Nicolas Nkoulou pourrait faire ses débuts après avoir rejoint le club en transfert gratuit.

Liverpool pourrait se passer de six joueurs pour l’affrontement à Vicarage Road.

Alisson et Fabinho manqueront probablement le match de samedi alors qu’ils reviennent de service international avec le Brésil après un match contre l’Uruguay jeudi soir.

Diogo Jota est également un souci après avoir reçu un coup alors qu’il était avec l’équipe nationale du Portugal.

Harvey Elliott reste un absent de longue date tandis que Klopp a également des inquiétudes concernant Trent Alexander-Arnold et Thiago Alcantara qui portaient des coups avant la pause internationale.

.

Jota est un doute sur les blessures pour l’affrontement à Vicarage Road Watford contre Liverpool: faits du match Il s’agit de la première rencontre de Premier League entre Watford et Liverpool depuis février 2020, lorsque les Hornets ont gagné 3-0 pour mettre fin au record du club des Reds de 44 matchs sans défaite course en championnat, et leur record commun de Premier League avec une séquence de 18 victoires consécutives. précédents matchs de championnat contre l’équipe du Hertfordshire. Six des sept rencontres de Premier League entre Watford et Liverpool à Vicarage Road ont vu au moins une équipe marquer trois buts, Watford l’ayant fait à trois reprises et Liverpool quatre (dont un match nul 3-3 en août 2017). Watford a concédé au moins une fois lors de chacun de ses 17 derniers matchs de Premier League, depuis sa victoire 3-0 contre Liverpool en février 2020. Ils n’ont eu qu’une deuxième manche sans but inviolé dans la compétition – 20 matchs en 1999-00, et 19 ga mes en 2019.Après avoir perdu six des sept matchs de Premier League entre février et mars, Liverpool est désormais invaincu lors de ses 17 derniers matchs dans l’élite (W12 D5). Les Reds pourraient également devenir la première équipe anglaise de haut niveau à marquer plus de 3 buts en sept matchs consécutifs à l’extérieur toutes compétitions confondues. Le nouveau manager de Watford, Claudio Ranieri, a remporté quatre de ses cinq matchs à domicile en Premier League contre Liverpool, perdant l’autre. L’Italien a le taux de victoires à domicile le plus élevé contre les Reds de l’histoire de la Premier League (80% – min. 5 rencontres). Les quatre derniers entraîneurs à affronter Liverpool lors de leur premier match à la tête d’un club de Premier League ont tous perdu – Manuel Pellegrini (West Ham, 2018), Daniel Farke (Norwich, 2019), Nigel Pearson (Watford, 2019) et Marcelo Bielsa (Leeds, 2020). Le dernier entraîneur à remporter un tel match était Craig Shakespeare – le successeur de Claudio Ranieri à Leicester City en 2017. Mohamed Salah de Liverpool a inscrit huit buts lors de ses six matches de Premier League contre Watford, dont son premier but pour les Reds (août 2017) et son premier triplé de Premier League (mars 2018).Mohamed Salah a marqué lors de chacune de ses sept dernières apparitions dans toutes les compétitions pour Liverpool. a marqué 99 buts en Premier League. En plus de devenir potentiellement le troisième joueur africain à atteindre les 100 buts dans la compétition (après Didier Drogba et Mohamed Salah), Mané pourrait être le troisième joueur à marquer plus de 100 buts en Premier League sans qu’aucun d’entre eux ne soit pénalisé, après Les Ferdinand ( 149) et Émile Heskey (110).