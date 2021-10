Claudio Ranieri succombe à Liverpool à ses débuts

17/10/2021 à 10h15 CEST

L’entraîneur de Watford, Claudio Ranieri, a enregistré son pire résultat en Premier League lors du premier match à la tête de l’équipe : il a concédé un 0-5 à domicile contre le Liverpool de Jürgen Klopp et est toujours en chute libre.. Les buts de Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino (3) consolident l’équipe des filets en tête du classement et restent invaincus en Premier League.

L’Italien, qui a pris les rênes après être passé par la Sampdoria, Non seulement il a eu son pire résultat en Premier League, mais c’est aussi le deuxième pire résultat certifié lors de ses débuts à domicile dans l’histoire de la compétition après le 1-6 de Liverpool à Crystal Palace en août 1994 avec Alan Smith. aux commandes.

5 – Claudio Ranieri a subi sa plus grande défaite en Premier League, alors qu’aucun entraîneur dont le premier match avec un club de la compétition est venu à domicile n’a subi une plus grande marge de défaite (également Alan Smith avec Crystal Palace contre Liverpool en août 1994, 1-6 ). Glacial. pic.twitter.com/0MnPVBcT6q – OptaJoe (@OptaJoe) 16 octobre 2021

Pour sa troisième expérience dans le football britannique après Chelsea, Leicester City et Fulham, l’entraîneur transalpin a entamé la pire forme possible : Watford a essuyé une défaite retentissante et compte cinq défaites lors des sept dernières rencontres toutes compétitions confondues.. Après avoir marqué l’histoire avec Leicester, le manager est passé par Nantes, Fulham, l’AS Roma et la Sampdoria.

Ranieri’s Leicester, une équipe historique

Si Claudio Ranieri est connu pour quelque chose en Premier League, c’est pour son historique Leicester. Avec des noms comme Mahrez, Vardy, Kanté ou Drinkwater, les renards ont détrôné les Big Six et a remporté le titre lors de la saison 2015/16– Leicester City a remporté un titre historique pour le club de Leicester et le football britannique en général.

Il a mené un total de 81 rencontres avec 36 victoires, 21 nuls et 24 défaites. La défaite en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Séville a épuisé la patience de la direction sportive : Leicester City n’a ajouté qu’une victoire lors des neuf derniers matchs avec Claudio Ranieri aux commandes du projet sportif.