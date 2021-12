Claudio Ranieri veut que Watford signe la star d’Arsenal dans la fenêtre de transfert de janvier

Sead Kolasinac est sur la liste restreinte de janvier de Watford (.)

Le manager de Watford, Claudio Ranieri, vise un transfert pour l’arrière gauche d’Arsenal Sead Kolasinac dans la fenêtre de transfert de janvier, selon les rapports.

Le joueur de 28 ans n’a fait que quatre apparitions pour les Gunners cette saison et a eu du mal à obtenir un rôle régulier sous Mikel Arteta.

Kolasinac a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Schalke mais est en marge de l’équipe d’Arsenal depuis son retour cet été.

Le défenseur est actuellement mis à l’écart en raison d’une blessure à la cheville qu’il a subie alors qu’il était en service international avec la Bosnie-Herzégovine en novembre.

Le contrat de Kolasinac expire à la fin de la saison, ce qui signifie qu’Arsenal pourrait chercher à encaisser pendant la fenêtre de transfert de janvier.

Et selon The Telegraph, Ranieri a identifié le défenseur d’Arsenal comme un joueur qui peut renforcer ses options à Watford.

Le rapport affirme qu’Arsenal ne ferait pas obstacle à Kolasinac si Watford voulait un accord permanent.

Parlant de l’activité potentielle d’Arsenal dans la fenêtre de transfert de janvier plus tôt ce mois-ci, Arteta a déclaré: « Nous en discutons chaque semaine, comment nous pouvons améliorer l’équipe et quelles choses peuvent arriver dans la fenêtre de transfert de janvier qui peuvent affecter notre équipe.

« Comme vous le savez, nous avons certains joueurs avec un peu d’incertitude en été, nous devons donc planifier ce qui va se passer maintenant et ce qui va se passer cet été.

« Beaucoup doit être fait, nous savons et nous ne nous attendons pas à ce que de grandes choses se produisent, mais nous devons être très vigilants sur le marché pour voir si nous pouvons améliorer l’équipe.

« Nous devons être préparés car des choses peuvent arriver et des blessures peuvent survenir à cette période de la saison et vous devez être préparé et planifié. »

