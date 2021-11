Clauvid Dály a évoqué son retrait de Our Beauty

Univision Clauvid Dály a été très blessé après l’élimination surprise de Nuestra Belleza Latina

Ce dimanche, le moral à Nuestra Belleza Latina était assez élevé, après la révélation du nom des 6 demi-finalistes de la 12e saison de l’émission de téléréalité Telemundo, qui a fini par laisser Clauvid Dály, l’un des grands favoris à gagner, comme éliminé.

Et après qu’Adal Ramones ait annoncé que Génesis Suero était la candidate sauvée et que l’ancienne Miss République dominicaine devait dire « au revoir » à la compétition, la jeune femme a ouvert son cœur et a honnêtement avoué que la décision l’avait laissée très affectée.

La belle Dominicaine, qui était aussi l’une des meilleures de son gala final, qui a fini par agacer les fans pour l’élimination soudaine, a avoué que l’annonce la faisait très mal.

Visiblement affectée et essayant de respirer et de gérer ses émotions, à la fin de l’émission Clauvid s’est entretenue avec la page Nuestra Belleza Latina sur Instagram, et là elle n’a eu aucun scrupule à avouer que son départ du programme est tombé comme un seau d’eau froide.

« Me voici… aujourd’hui j’ai quitté la compétition. Qu’est-ce que ça fait ? … c’est horrible, évidemment, c’est super horrible « , a déclaré Clauvid, qui dès le début de l’émission avait un bataillon de fans qui lui ont donné comme finaliste sûr de concourir pour la couronne détenue par Migbelis Castellanos.

Malgré sa douleur, la dominicaine a mentionné qu’avoir traversé Nuestra Belleza Latina sera une expérience qui ne s’effacera jamais de son esprit et de son cœur.

« C’était une expérience merveilleuse. Je pense que le public a appris à me connaître un peu plus, et j’ai adoré ça, la vérité c’est que ça l’a fait », a déclaré la jeune reine.

Au milieu de son soulagement, Clauvid a également eu un moment pour parler de ses compagnons, et il n’a eu que de belles paroles pour eux et leur a demandé de profiter au maximum jusqu’au dernier moment.

« Le message que j’envoie à mes collègues, c’est qu’ils aiment ça, qu’ils aiment ça, et il en reste un peu… demi-finale, finale. Ils vont couronner une nouvelle reine et l’opportunité d’atteindre ce moment est ce qui est le plus important, ce qui pèse le plus », a déclaré la dominicaine, qui lors de sa dernière sortie avait l’air impeccable, comme une Miss Univers. « Profitez-en… levez-vous à 5 heures du matin et pas trop tard, car c’est de cela qu’il s’agit, cette énergie qui est mise dans le spectacle. »

De même, l’ancienne reine de beauté a avoué que son passage dans la série lui laissait de beaux souvenirs et de grandes expériences à la télévision.

« Je prends de nouveaux compagnons, des expériences, de nouveaux amis… une expérience oui, et j’ai beaucoup appris sur la télévision, j’ai aussi une nouvelle vision de la vie, de la croissance, et la vérité est que je ne l’oublierai jamais », a conclu le candidat désormais éliminé.

Dites-nous ce que vous pensez de la suppression de Clauvid.