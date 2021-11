Clauvid Retrait de notre beauté latina ennuyeuse

Univision La suppression de Clauvid a généré beaucoup d’agacement dans les réseaux

Depuis que le beau Clauvid Dály est venu concourir dans la saison 12 de Nuestra Belleza Latina, avec sa beauté, sa classe et ces merveilleuses boucles, ainsi que son professionnalisme, sa distinction et son maniement des caméras, la jeune femme est vite devenue l’une des filles gâtées de les adeptes du programme Univisión.

C’est pourquoi son élimination du programme dimanche soir a non seulement laissé beaucoup la bouche ouverte, mais a également généré une vague d’agacement parmi les téléspectateurs, qui ne reconnaissent toujours pas que l’un des favoris pour remporter l’émission de téléréalité a été renvoyé chez lui. , juste la nuit où elle a eu une performance parfaite.

Bientôt, les réseaux sociaux ont commencé à parler de l’élimination soudaine de la Dominicaine, et plusieurs tendances Hagtash ont été créées sur décision des juges, montrant que de nombreux internautes ont convenu que l’élimination de la jeune femme était non seulement injuste mais même flagrante.

Le compte Nuestra Belleza Latina sur Instagram lui-même a été témoin de la fureur des fans du programme qui ont exprimé leur frustration face à l’élimination de Clauvid, avec toutes sortes de commentaires dans lesquels l’opposition à la décision des juges est devenue évidente.

« Queeeeeee », « Non mais qu’est-ce que c’est « , « C’est pas juste », « Ce n’est pas valide », « Clauvid nooooo », « J’ai été gelé par clau, je pense qu’elle a fait de son mieux 🙌❤️ » et « Clauvid était le meilleur de la soirée et est-ce qu’il s’en va ? », ont été certains des commentaires tenus par les fans agaçants.

Et c’est qu’en plus de l’élimination de Clauvid, ce que les adeptes de la réalité Univisión ont le plus critiqué, c’est qu’il a été disqualifié au-dessus de Genesis Suero, que la plupart pensaient qu’ils allaient éliminer.

Même Genesis elle-même a révélé au moment de l’audition de la décision du jury qu’elle ne pouvait pas croire qu’elle était la candidate sauvée.

D’autres fans de l’émission ont montré un plus grand degré d’agacement et ont qualifié la décision du jury de « vol » et plusieurs ont déclaré depuis maintenant qu’ils ne rallumeraient plus la télévision sur Univisión dimanche, car ils ne partagent pas ce arrivé avec Clauvid.

« Je ne le reverrai pas », « C’est un vol », « Décision fatale » et « Quelle catastrophe, si j’arrête de voir ça », ont commenté des fans agaçants.

Après avoir quitté l’émission, Clauvid a avoué être également impressionné par la décision et a révélé s’être senti très mal.

« Qu’est-ce que ça fait? … c’est horrible, évidemment, c’est super horrible », a déclaré l’ancienne Miss République dominicaine, qui, bien qu’elle ne soit plus au programme, a laissé une marque parmi ses fans, qui ne peuvent toujours pas arrête de pleurer son élimination.

