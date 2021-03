Clavier à semi-conducteurs pour MacBooks présenté dans le brevet Apple

Un brevet Apple accordé aujourd’hui décrit un MacBook avec un clavier à semi-conducteurs utilisant une surface entièrement tactile qui peut être reconfigurée selon les désirs de l’utilisateur.

Un utilisateur travaillant avec des nombres peut opter pour un grand clavier numérique, par exemple, tandis qu’un artiste peut à la place choisir une grande zone pour dessiner…

De nombreuses preuves de brevet suggèrent que l’objectif à long terme d’Apple avec les MacBook est de remplacer les claviers mécaniques par des surfaces tactiles.

Il y a, bien sûr, de nombreux obstacles à cela. Un clavier de style iPad ne permet pas la saisie tactile et la saisie prolongée sur un clavier en verre est inconfortable. Mais Apple a des brevets conçus pour résoudre ces problèmes.

La société a fait son premier pas dans cette direction, en 2015, lorsqu’elle a remplacé une surface de trackpad mobile par une surface Force Touch, où les clics sont simulés.

Bien qu’il existe des défis importants pour faire en sorte qu’un clavier virtuel se sente réel, le brevet d’Apple fait valoir qu’il existe des avantages tout aussi substantiels.

Premièrement, dit-il, les claviers mécaniques sont sujets aux pannes, y compris à cause de débris piégés à l’intérieur. C’était, bien sûr, un problème majeur avec la conception du clavier papillon d’Apple, qui a obligé l’entreprise à proposer des réparations hors garantie et à abandonner par la suite la conception.

Les périphériques d’entrée conventionnels, tels que les claviers ou les track pads pour ordinateur portable, sont susceptibles d’être endommagés. Par exemple, des débris et autres contaminants peuvent pénétrer dans le boîtier du dispositif électronique à travers les ouvertures du capuchon du clavier et peuvent par la suite endommager les composants internes du dispositif électronique. Les dommages aux composants internes peuvent rendre l’appareil électronique inutilisable. De même, les structures mécaniques constituant les dispositifs d’entrée peuvent être particulièrement vulnérables à une chute ou à un choc mécanique.

Deuxièmement, une approche à semi-conducteurs offre la possibilité d’adapter la disposition du clavier et du trackpad à tout ce que l’utilisateur fait à un moment donné. Dans certains cas, l’ouverture d’une application particulière peut reconfigurer automatiquement les périphériques d’entrée.

La structure d’entrée configurable sensible à la force peut être configurée comme une variété de dispositifs d’entrée pour le dispositif électronique comprenant, mais sans s’y limiter, un clavier, un pavé numérique ou un pavé tactile. Le dispositif électronique peut utiliser une seule structure d’entrée pour former un certain nombre de dispositifs d’entrée distincts, ou, au contraire, peut comprendre un certain nombre de structures d’entrée pour former des dispositifs d’entrée distincts. […]

Le positionnement des dispositifs d’entrée de la structure d’entrée sensible à la force peut être personnalisable. C’est-à-dire que les dispositifs d’entrée peuvent être déplacés vers des emplacements distincts sur le boîtier, dans la structure d’entrée sensible à la force. En conséquence, les périphériques d’entrée peuvent être déplacés vers un emplacement spécifique du boîtier en fonction des préférences de l’utilisateur. De même, un ou plusieurs de ces dispositifs d’entrée peuvent être redimensionnés ou remodelés par une entrée d’utilisateur, le fonctionnement d’un dispositif électronique associé, un logiciel, un micrologiciel, un autre matériel, etc. Ainsi, la structure d’entrée peut être dite configurable dimensionnellement dans la mesure où les dispositifs d’entrée (ou régions) sur sa surface peuvent être déplacés et / ou redimensionnés et / ou remodelés.