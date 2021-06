Clavier Brydge Max+ contre Apple Magic Keyboard pour iPad

Lorsqu’il s’agissait d’essayer le prochain clavier Brydge Max + pour l’iPad Pro 12,9 pouces, il semblait plus judicieux de l’écrire en tête-à-tête contre le clavier Apple Magic Keyboard. Les deux sont des claviers haut de gamme avec trackpads intégrés et poursuivent essentiellement le même groupe démographique d’utilisateurs.

Je suis depuis longtemps un fan des claviers Brydge et je les ai utilisés avec tous mes iPads, mais j’ai jusqu’à présent utilisé le Magic Keyboard d’Apple avec mon iPad Pro 12,9 pouces…

Les claviers Brydge pour iPad m’ont toujours semblé être les claviers qu’Apple aurait dû fabriquer. Fabriqué en aluminium anodisé, l’apparence et la sensation sont similaires à celles d’un MacBook.

Le seul inconvénient a toujours été la façon dont le clavier est attaché à l’iPad – ou, plus précisément, la façon dont l’iPad est attaché au clavier. Dans les modèles plus anciens, cela se faisait via deux broches en aluminium, qui nécessitaient des couvertures en caoutchouc pour protéger l’iPad contre les rayures. Les modèles ultérieurs utilisaient des broches d’angle plus petites qui se sont avérées initialement difficiles, mais Brydge a résolu le problème dans les modèles de production. Les deux rendaient l’iPad un peu difficile à attacher et à détacher.

Avec le dernier modèle, cependant, Brydge adopte la même approche de fixation magnétique que le Magic Keyboard d’Apple.

Avec les appareils fermés, vus de dessus/de face, il y a peu de choix entre eux. Les deux ont une couverture caoutchoutée noire très fade qui ne gagnera aucun prix pour, eh bien, quoi que ce soit. À moins que vous n’optiez pour la version blanche du Brydge, qui a bien sûr un look très différent.

C’est une autre histoire de l’arrière et du côté, cependant, car le clavier Brydge ressemble beaucoup à un ordinateur portable, tandis que celui d’Apple semble, franchement, moins cher.

Avec les claviers ouverts, le Magic Keyboard bénéficie bien sûr de ce look cool “suspendu en l’air”, mais le Brydge l’emporte définitivement pour moi, avec l’aluminium anodisé qui a l’air bien plus haut de gamme que l’entourage plastique de l’Apple.

Bien que les touches réelles soient de taille très similaire, celles de Brydge sont mieux espacées – et il manque une rangée de touches de fonction sur le clavier Apple.

Enfin, le trackpad Brydge est beaucoup plus grand que celui d’Apple, mesurant 6,25 pouces de diagonale contre 4,25 pouces.

Ressentir

Le clavier Brydge a un peu plus de débattement et les ressorts sont plus forts, ce qui donne plus de résistance. C’est vraiment comme les claviers chiclet Apple classiques d’autrefois par rapport à ceux de la génération actuelle.

Certaines personnes ont une forte préférence pour l’une par rapport à l’autre, et si vous tombez dans cette catégorie, vous saurez laquelle vous préférez. Si vous êtes un fan des anciens claviers Apple, vous préférerez le Brydge ; si vous aimez les MacBook actuels, vous privilégierez plutôt le Magic Keyboard.

Personnellement, je suis assez adaptable en ce qui concerne la sensation du clavier, donc je n’ai pas de préférence marquée – même si je me suis habitué aux Apple modernes.

J’aime un grand trackpad, donc le Brydge l’emporte sur la taille, bien que je préfère le plus petit voyage d’Apple.

Utilisé

J’ai basculé entre les deux et j’ai déjà noté ci-dessus les différences de sensation.

Le clavier Brydge a un bouton Siri en bas à gauche, et je n’en suis pas un grand fan car j’ai découvert que je l’attrapais parfois accidentellement lorsque j’utilisais la touche Maj gauche. A l’inverse, je préfère largement la commodité des touches de fonction dédiées.

Le Brydge MAX+ s’incline plus loin que le Magic Keyboard, ce qui peut être un avantage lors de son utilisation dans certains espaces confinés.

Le clavier Brydge facilite très légèrement la fixation de l’iPad, tandis que le clavier Apple facilite le détachement.

Il y a une différence de poids significative, le clavier Apple s’élevant à 706g (25 onces) contre 1000g (35 onces) pour le Brydge. Cependant, une fois que vous ajoutez le poids substantiel de l’iPad lui-même, je ne peux pas vraiment dire que j’étais particulièrement conscient de la différence lors de leur transport. Le clavier Brydge est également plus épais que le clavier Apple, ce qui peut être un problème si vous emballez bien.

Le Magic Keyboard a un gros avantage : il n’est pas nécessaire de le coupler, grâce au Smart Connector. Le Brydge, en revanche, repose sur Bluetooth. Cela dit, l’appairage est très rapide, ce n’est donc pas un problème particulier à l’utilisation.

L’autre grande différence est la puissance. Le clavier Apple tire son alimentation directement de l’iPad, il n’a donc jamais besoin d’être rechargé. Le clavier Brydge, en revanche, possède sa propre batterie et doit être chargé via le port USB-C. Brydge revendique 40 heures avec le rétroéclairage allumé en permanence et jusqu’à trois mois sans rétroéclairage, sur la base d’une utilisation généreuse de deux heures par jour.

Dans la plupart des situations, c’est une victoire pour Apple, car c’est une chose de moins à penser. Mais si vous augmentez la durée de vie de la batterie de votre iPad, il est évidemment préférable de ne pas la réduire en alimentant également le clavier.

Sur la base de l’expérience précédente avec les claviers Brydge, je les charge une fois tous les un à deux mois, donc le plus gros problème est de ne pas oublier de le faire.

Tarification et premières conclusions

Le clavier Apple Magic Keyboard pour iPad coûte 349 $, tandis que le clavier Brydge Max + est presque 100 $ moins cher à 249,99 $.

Vous aurez noté beaucoup de commentaires dans mes remarques : « Eh bien, le clavier Apple est meilleur pour ceci, tandis que celui de Brydge est meilleur pour cela » – et cela rend difficile de recommander définitivement l’un par rapport à l’autre. Cela dépendra en partie de vos préférences personnelles, comme la durée de vie maximale de la batterie par rapport à la commodité de charger un appareil plutôt que deux. D’autres problèmes sont les compromis, comme l’apparence et la sensation de qualité supérieure par rapport au poids.

Sur la base de mon utilisation limitée jusqu’à présent, je n’ai vraiment pas pu choisir entre eux ! Je mettrai à jour si et quand cela change, et le mentionnerai dans un futur article du journal iPad Pro au fur et à mesure que j’en écrirai un. Si vous devez prendre une décision entre-temps, je dirais que les facteurs les plus susceptibles d’influencer votre choix sont la source d’alimentation, les touches de fonction et l’esthétique par rapport à l’épaisseur et au poids.

Le Brydge 12.9 Max + est disponible en pré-commande, dans un choix d’argent, de gris sidéral et de blanc, au prix de 249,99 $. L’expédition devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci.

