Clavier GBoard en forme de verre à thé parfait pour garder les mains au chaud | La technologie

Si votre rêve a toujours été de vous réchauffer les mains en tapant et en buvant du thé, les gens de Google ont lancé une solution parfaite que tout le monde peut construire à la maison.

Vous devez accepter que l’une des choses les plus inconfortables à propos du travail avec l’ordinateur en hiver est le froid qui vous envahit les mains. Petit à petit les doigts se refroidissent et au bout d’un moment on se frotte les mains pour les réchauffer.

Cela se produit dans tous les bureaux du monde, et peu importe à quel point le chauffage est allumé à la maison, il n’y a donc pas de solution. Ou oui, puisque Google a quelque chose à nous offrir.

En hommage au poisson d’avril, qui dans le reste du monde s’appelle le poisson d’avril et a lieu le 1er avril et non le 28 décembre comme cela se passe en Espagne, la société a décidé de créer un très beau concept qui assortir le clavier et la tasse de thé.

A l’occasion du grand événement de la cérémonie du thé japonaise qui a été organisé par le Régent et Chancelier Toyotomi Hideyoshi au sanctuaire Kitano Tenmangū à Kyoto le premier jour du dixième mois de l’année Tenshō 15 (1587), c’est-à-dire le 1er octobre, Google a rendu ce projet public.

Ce qui est amusant, c’est qu’au-delà de la blague mug/clavier, la société a posté sur Github Toutes les instructions et tous les plans pour les utilisateurs qui ont des connaissances en informatique peuvent en créer un.

En d’autres termes, la blague est passée d’un concept à une réalité pratique. Bien que, en raison de la forme de la tasse, l’écriture semble assez compliquée et ils ne l’ont développée qu’avec l’alphabet japonais, donc ceux d’entre nous qui utilisent le QWERTY classique sont laissés avec le désir.

Les blagues du poisson d’avril de ce type sont celles qui en valent vraiment la peine, car au-delà de l’intention, des projets sont réalisés qui ne seraient autrement possibles que dans nos rêves les plus fous. N’oubliez pas qu’aujourd’hui, il est temps de boire du thé.