Clavier Logitech G PRO X TKL, analyse et avis | Jeux

Cela peut ne pas en avoir l’air, mais il existe de nombreux claviers mécaniques « malades » dans le monde. Ce sont des gens qui accumulent des claviers dans des tiroirs et les sortent pour les utiliser en fonction de la tâche qu’ils jouent ou de l’humeur de chaque instant. Et je fais partie de ces personnes.

Alors quand j’ai eu la possibilité de commander le Logitech G Pro X à revoir, je n’en doutais pas tant parce que j’avais l’expérience d’un énième clavier mécanique, mais parce qu’il a quelque chose qui le rend assez unique : la possibilité de changer à la fois les touches et les interrupteurs eux-mêmes.

Et, dans cette optique, nous partageons notre expérience avec ce clavier mécanique Logitech après avoir passé de nombreuses heures à jouer et surtout à taper.

Logitech G Pro XDimensions361 x 153 x 34 mmPoids898 grammesClés86 clés mécaniques | 12 touches de fonction programmables | Réponse 1 milliseconde Interrupteurs rouges Actionnement à 1,9 mm | Force d’actionnement de 50 grammes | Course de 4 mmCommutateurs bleusActionnement de 2 mm | Force d’actionnement de 50 grammes | Déplacement de 3,7 mm Interrupteurs bruns Actionnement de 1,9 mm | Force d’actionnement de 50 grammes | Course de 4 mmCompatibilitéPlug & Play | Logiciel compatible avec les versions W7 et macOS 10.11 et suivantesCâble 1,8 mètre | Tressé | microUSB 2.0 avec protection ancre Eclairage RGB sur chaque cléPrix155 euros

Sections de l’analyse du Logitech G Pro X TKL:

Corps manquant, mais avec des éléments très bien pensés

Commençons par le design, puisqu’il n’attire pas l’attention, justement, mais que a des détails bien pensés. Ceci, évidemment, ne nous surprend pas étant donné que nous parlons d’une entreprise qui se déplace comme un poisson dans l’eau dans ce segment.

Le clavier est en plastique et il a des dimensions de 351 mm de long sur 153 de large et avec une épaisseur de 34 mm (Seule la base en plastique, puisque les touches et les broches qui soulèvent le clavier augmentent considérablement ce chiffre).

Le couvercle inférieur a un design rayé qui est élégant, mais on s’en fiche un peu car on ne le verra jamais. Ce qui est important, ce sont les contraintes. Et c’est ça, a cinq énormes patins en caoutchouc qui empêchent le clavier de bouger.

C’est essentiel dans tous les cas, mais plus encore sur un clavier comme celui-ci qui verra le “monde” et dans les compétitions il est placé en position… et il est important qu’il ne bouge pas. Il a deux doubles broches, également avec de bons élastiques et avec deux positions possibles selon que l’on souhaite une hauteur moyenne ou supérieure.

Le périmètre du clavier est également en plastique avec une finition noire brillante et sur le dessus nous avons un slot microUSB 2.0 avec deux languettes qui servent à ancrer le câble intégré.

Oui, on peut extraire le câble, ce qui est toujours un plus en mobilité, et utiliser celui que l’on veut, mais oui, si on n’a pas l’officiel, on peut le séparer si on tire sur une traction. J’aime qu’il soit en maille et qu’il mesure 1,8 mètre, car c’est plus que suffisant.

Passons au sommet où nous nous trouvons 86 touches mécaniques disposées au format TKL, ou ce qui revient au même, sans pavé numérique.

Cela va dans le goût, mais c’est le format que j’aime le plus. J’ai plusieurs claviers à la fois TKL et 60% et complets et le plus “tout-terrain” est le TKL, car il possède toutes les touches nécessaires sans sacrifier la taille, mais sans l’espace supplémentaire à droite pour la “calculatrice”.

Le poids est de 898 grammes et il semble élevé compte tenu de l’utilisation du clavier et qu’on n’a pas de pièces métalliques, mais au final ça ne me dérange pas trop. J’ai voyagé avec et il ne “pese” pas dans le sac à dos, mais je pense qu’un point négatif est qu’il n’inclut pas de sac de transport dans la boîte.

Le plastique est de qualité et les touches sont en ABS, également très bien finies bien que, oui, pour le prix du clavier j’aurais aimé qu’elles soient en PBT, mais bon. En haut, nous avons le logo Logitech et deux boutons, un pour le mode jeu et un autre pour allumer ou éteindre l’éclairage RVB.

Je pense que cette partie ajoute de l’espace inutile au clavier, qui aurait pu être plus compact si ces boutons d’action étaient les deuxièmes actions d’une touche, comme F1 ou F2, mais bon.

En parlant de deuxièmes fonctions, nous avons des touches multimédias en haut à gauche en tant que fonctions « Fn » ​​des touches F9 à gauche. Et, comme vous pouvez le voir, la mise en page est espagnole avec l’intro très grosse, comme on l’aime par ici.

Au final, c’est un design sobre, qui a fière allure sur le bureau et, après des semaines d’écriture dessus, on dirait que c’est le premier jour.

Commutateurs « hot swap », ce qui signifie que vous pouvez changer les touches et les commutateurs eux-mêmes

Le point le plus intéressant de l’analyse de ce Logitech G Pro X sont les switchs. C’est vrai pour pratiquement n’importe quel clavier mécanique, mais ici Logitech a donné une torsion qui commence à vous faire comprendre pourquoi il n’y a pas d’étui de transport ou pourquoi les touches sont en ABS.

Et, le point fort de ce clavier est la possibilité de changer les switchs sans avoir à acheter un autre clavier. L’achat d’un clavier mécanique est un engagement sur plusieurs années. Ils coûtent beaucoup d’argent, il en existe différents types et nous devons très bien réfléchir avec quels commutateurs nous voulons nous marier.

Et non seulement il existe différents interrupteurs avec leurs particularités, mais il existe plusieurs marques sur le marché et les Gateron Blue ne sont pas les mêmes que les Kailh, Otemu ou Cherry Blue, entre autres. Et l’expérience de frappe est différente à la fois entre les différentes marques et entre les différents commutateurs.

On peut acheter ce clavier avec des switchs Kailh Rouge, Bleu ou Marron. En particulier, et c’est quelque chose d’assez répandu, les Reds sont les meilleurs à jouer car ils sont plus rapides, ils ne font pas de bruit et ils sont linéaires. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas de réponse tactile.

J’aime mieux les Blues pour l’écriture parce qu’ils sont plus durs, c’est une expérience très enrichissante, mais ils font beaucoup de bruit. Et les Bruns sont tactiles aussi, mais ils sont à mi-chemin entre les Rouges et les Bleus.

Comme je le dis, j’ai plusieurs claviers à la maison avec différents interrupteurs, mais si vous n’êtes pas malade, comme moi, le plus normal est que vous n’ayez qu’un seul clavier. Bien, Ce Logitech vous permet d’avoir l’expérience des trois commutateurs car nous pouvons les échanger à chaud, sans avoir à souder absolument quoi que ce soit sur la carte clavier.

Mon unité est équipée de commutateurs bleus, mais avec l’outil fourni dans la boîte, nous pouvons retirer à la fois les touches et le commutateur lui-même, en voyant la carte et en pouvant acheter d’autres commutateurs compatibles pour pouvoir les monter.

Logitech vend lui-même des packs de commutateurs, mais nous pouvons construire n’importe quel Kailh que nous achetons dans n’importe quel magasin. Nous enlevons simplement les keycaps, extrayons les commutateurs et les changeons pour le rouge ou le marron.

En passant du temps à assembler ce ‘LEGO’, nous aurons une expérience totalement différente. Et, comme je l’ai dit, c’est le point principal de ce clavier.

Un centre de contrôle qui fonctionne avec Windows et Mac

Avant de vous parler de notre expérience, parlons du logiciel. Évidemment, comme pour tout périphérique, nous avons une expérience Plug & Play, ce qui signifie que nous allons connecter le clavier via USB au PC ou Mac et cela fonctionnera parfaitement.

Cependant, si nous achetons un clavier ou une souris avancé, la logique est d’essayer d’en tirer le meilleur parti grâce au logiciel du fabricant, et nous avons ici une bonne nouvelle. Alors que dans Razer, nous trouvons une application pour Mac qui ne fonctionne pas, dans Logitech, nous avons un programme compatible avec les ordinateurs Windows et Apple.

Oui, nous n’allons pas jouer sur un Mac et peut-être que ce clavier n’a pas beaucoup de sens sur un Mac, mais si vous voulez qu’il tape, sachez que vous pourrez configurer à la fois l’éclairage (sinon, il reste en mode arc-en-ciel constant) comme d’autres paramètres.

Cette application, appelée G Hub, va nous permettre de changer tout ce qui touche à l’éclairage avec différents paramètres prédéfinis, mais donnant également un contrôle total pour changer l’éclairage RVB de chaque touche.

Les plus intéressants, cependant, sont les touches et les affectations personnalisables qui nous permettront de créer des macros et de modifier des actions très, très facilement. Sur Mac, ils s’adaptent également à la touche de commande.

En mode jeu, qui est activé par une touche, les touches qui sont désactivées comme Windows sont affichées. Manuellement, nous pourrons désactiver d’autres touches, ce qui est très intéressant.

C’est un logiciel fonctionnel qui n’est pas lourd et qui tourne en tâche de fond sans consommer trop de ressources.

Expérience avec les interrupteurs bleus

Et à ce stade, je dois dire que l’expérience de ces semaines de travail et de jeu avec le Logitech G Pro X a été très, très bonne. Je pense que les keycaps, bien qu’ils soient en ABS, ont un bon toucher avec une bonne rugosité et la vérité est qu’il ne piège pas trop le gras naturel des doigts.

La courbure du keycap, ainsi que sa chute, permet à l’expérience d’être bonne et nous n’allons pas accidentellement appuyer sur deux touches en même temps.

,

Dans des jeux comme Surveillance ou alors CS : GO La technologie NKR très appréciée et l’expérience dans ces titres est satisfaisante, oui, mais si vous allez l’acheter juste pour jouer, je choisirais les commutateurs rouges.

Pour écrire, il est vrai que le bruit est élevé, mais j’aime le toucher et la réponse des interrupteurs Blue, ils sont donc parfaits pour mon quotidien.

Bien sûr, je pense qu’il y a un petit espace entre le moment où l’on appuie sur la touche et la sensation de la réponse tactile qui ne devrait pas être là, mais c’est que plus… l’expérience “caoutchouteuse” des commutateurs Kailh.

L’éclairage personnalisable est sympa, la création de macros me semble également réussie et les touches multimédia sont visibles sans problème, même si j’aurais préféré qu’au lieu d’un autocollant opaque, ce soient des symboles injectés dans la touche avec transparence pour qu’elle aussi s’allume, quelque chose de clé si on joue dans le noir.

Idéal pour ceux d’entre nous qui en ont marre d’utiliser toujours les mêmes interrupteurs

J’adore les claviers mécaniques et j’en ai plusieurs à la maison. La raison en est que, selon la tâche, l’humeur ou ce que je ressens, il y a des jours où je préfère une expérience à 60%, d’autres jours je veux un son de machine à écrire ou un clavier linéaire pour jouer.

L’avantage des claviers mécaniques, c’est justement que l’expérience d’écriture ou de jeu change radicalement en fonction des switchs que l’on utilise., mais il est également vrai que si nous changeons de clavier, nous aurons d’autres commutateurs, oui, mais peut-être que mes commutateurs préférés ne sont pas dans le corps que j’aime le plus.

Donc je pense que cette option est très intéressante, puisque nous avons un seul corps que nous pouvons personnaliser avec des interrupteurs linéaires ou tactiles selon ce que nous voulons le plus à tout moment, et c’est la principale valeur de ce Logitech G Pro X.

En clavier de compétition ou pour profiter des shooters, il est intéressant grâce à sa technologie N-Key Rollover et le fait que le câble soit détachable est aussi une mobilité supplémentaire. Les touches sont confortables et le clavier est robuste.

Maintenant bien, Je pense qu’il devrait avoir un système aimanté, comme d’autres marques, pour placer un repose-poignet et, aussi, si on parle d’un clavier de compétition, un sac de transport aurait été une bonne idée.

Ils sont à 155 euros pour un clavier avec des switchs Kailh, mais la qualité de fabrication et, surtout, le fait de pouvoir changer les switchs sans avoir à rien souder, sont des caractéristiques qui font du clavier un prix en ligne avec celui du compétition. .

Et l’expérience au cours de ces semaines à la fois en écrivant des milliers de mots et en jouant à des jeux a été très bonne, et c’est ce qui compte sur un clavier.