Clay Travis, Buck Sexton Rip Simone Biles Retrait Olympique ⋆ .

Simone Bilès s’est retirée de l’épreuve de gymnastique par équipes aux Jeux olympiques de Tokyo mardi, invoquant la nécessité de se concentrer sur sa santé mentale et son bien-être. Sa décision a suscité beaucoup de soutien sur Twitter, mais Argile Travis et Buck Sexton étaient moins sympathiques à leur émission de radio du mardi.

“Nous avons tous des luttes émotionnelles et psychologiques”, a déclaré Sexton. «C’est juste une constante d’être un être humain. Mais qu’en est-il de vos coéquipiers ?

Devant continuer l’événement sans Biles, Team USA a fini par remporter une médaille d’argent. Travis a demandé quelle serait la réaction si Tom Brady ou alors James Lebron ont fait la même chose, se retirant d’un match du Super Bowl ou des finales de la NBA parce que le niveau de stress était trop élevé.

“En fait, j’ai l’impression que LeBron, il pourrait le faire”, a plaisanté Sexton à propos de la superstar de la NBA qui est devenue un sac de boxe pour les experts conservateurs.

S’adressant aux journalistes après l’événement, Biles a suggéré que sa décision était un signe de force. “Je dis de mettre la santé mentale en premier parce que si vous ne le faites pas, vous n’allez pas profiter de votre sport et vous n’allez pas réussir autant que vous le souhaitez”, a déclaré Biles. « Donc, il est parfois normal de ne pas participer aux grandes compétitions pour se concentrer sur soi-même, car cela montre à quel point vous êtes vraiment fort en tant que compétiteur et personne. »

“Les échecs bleus se sont déjà ralliés à la défense de Simone Biles et ont dit” oh, c’est tellement courageux “”, a fustigé Travis.

« Pourquoi est-ce courageux ? » demanda Sexton. « Qu’y a-t-il de courageux dans le fait de ne pas être courageux ? Car c’est de cela dont nous parlons ici. C’est ‘oh tu n’as pas résisté à l’intimidateur ?’ Pour ainsi dire… Non, je pense que ce n’est pas courageux.

“Je pense que nous avons créé une génération d’athlètes qui… sont influencés par la pression et le rythme constant des interactions sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, quoi que ce soit”, a déclaré Travis. « Et ces applications, je crois, sont profondément malsaines pour la plupart des adolescents. Souvent, vous écoutez des gens qui ne vous comprennent pas très bien et vous laissez leur point de vue sur vous vous submerger psychologiquement.

Alors que la critique des médias sociaux peut avoir un impact profond sur la santé mentale d’une personne, Biles a été ouverte au sujet d’autres démons qu’elle combat. Dans les docuseries Facebook Watch récemment publiées Simone vs Herself, Biles discute de ses relations avec les abus sexuels de l’ancien médecin de l’équipe américaine. Larry Nassar. En 2018, Nassar a été condamné à 40 à 175 ans de prison pour avoir agressé sexuellement des centaines de jeunes femmes et filles. Biles a précédemment déclaré qu’elle prenait des médicaments contre l’anxiété et se rendait régulièrement en thérapie après avoir été maltraitée par Nassar.

“C’est sans précédent”, a poursuivi Travis à propos du retrait de Biles. “Je ne me souviens jamais d’un athlète d’élite, appelant à la fin d’un match et disant que le stress et la pression du jeu devaient être trop importants, je ne pouvais pas performer.”

“Cela ressemble à l’antithèse de ce que le credo de l’athlète d’élite -“, a déclaré Sexton, avant que Travis n’intervienne pour terminer sa réflexion.

“Ce serait le cas”, a déclaré Travis.

