Clay Travis déchire Rachel Nichols après les nouvelles d’ESPN ⋆ 10z viral

Le fier conservateur Clay Travis n’a aucun problème à s’en prendre à ESPN et à sa programmation de gauche. Et il n’allait pas retenir Rachel Nichols après qu’il a été annoncé qu’elle recevait la botte de son émission télévisée “NBA The Jump”, ainsi que d’être retirée de toutes ses fonctions de reportage NBA.

Travis a déploré le fait que Nichols ait été enregistré comme l’un des journalistes “réveillés” “et qu’il ait toujours été annulé”.

“La police réveillée a trouvé une autre victime”, a commenté Clay Travis d’OutKick, réfléchissant sur le chemin tragique qui a dupé Nichols dans le réveil et sans emploi. « La culture d’annulation est arrivée pour la star de NBA aux cheveux roux d’ESPN, Rachel Nichols. Elle n’est plus, elle cessera d’exister sur ESPN.

« #RachelNichols – tu n’étais pas assez réveillée. #ESPN vient de vous mettre au bord du trottoir. – @ClayTravis pic.twitter.com/Pwulj8GRb6 – OutKick (@Outkick) 25 août 2021

Clay Travis avait beaucoup, beaucoup plus à dire sur Rachel Nichols et ESPN.

«En fait, elle a fait la leçon à l’Amérique sur le courage de la NBA lorsqu’elle a retiré son match des étoiles de Charlotte, en Caroline du Nord, à cause d’un projet de loi sur les toilettes qui visait les personnes transgenres alors même que la NBA continuait à jouer au basket dans le monde entier. dans des pays comme la Chine qui ont des régimes répressifs des droits de l’homme. Cette hypocrisie n’a jamais été abordée, elle n’a jamais été analysée. Et c’est là que vont finalement les gens qui embrassent le wokeism. Vous allez à un moment donné être annulé si vous n’êtes pas assez réveillé et que vous travaillez dans le sport. Vous avez deux options : ne rien dire ou vous faire virer.

Clay Travis ajoute : « ESPN couvre un petit sous-ensemble du public sportif qui croit aux sports éveillés. »

“Même si les notes globales de la NBA s’effondraient, Rachel Nichols a pris la décision de défendre la NBA et toute l’idiotie réveillée que cette ligue a adoptée. En fait, elle a expliqué à l’Amérique à quel point la NBA était géniale lorsqu’elle a retiré son All-Star Game de Charlotte, en Caroline du Nord, à cause d’un projet de loi sur les toilettes qui visait les personnes transgenres. Même si la NBA continuait à jouer au basket partout dans le monde dans des pays comme la Chine, qui ont un régime répressif des droits de l’homme. …

« La leçon est claire : soit vous êtes réveillé, soit vous êtes viré. Vous feriez mieux de vous taire à moins d’être d’accord avec l’infiltration de la politique d’extrême gauche dans le sport. »

Je veux dire, bien sûr. Nous pouvons aller avec l’interprétation de Clay Travis de ce qui est arrivé à Rachel Nichols. Mais nulle part dans sa puissante diatribe n’a-t-il mentionné le fait que Nichols avait eu un appel téléphonique divulgué où elle a été entendue appelant ESPN pour avoir confié des missions à Maria Taylor NBA en raison de la couleur de sa peau.

Il est maintenant rapporté qu’ESPN pourrait continuer à payer Nichols tout en la laissant en dehors de tout leur contenu.

Je pense qu’il est sûr de dire qu’elle n’aura pas d’opportunité avec le réseau Outkick de Clay Travis.

