Clay Travis dénonce ESPN pour avoir ignoré une nageuse transgenre dominant les compétitions féminines : « Insanity »

Le fondateur d’OutKick, Clay Travis, a réprimandé ESPN pour avoir ignoré une histoire « absurde » à propos d’une nageuse transgenre qui a battu des records dans une compétition féminine.

« C’est de la folie absolue », a déclaré Travis à Tucker Carlson mardi.

Lia Thomas a récemment dominé une compétition féminine au Zippy Invitational à l’Université d’Akron, y compris les préliminaires et les finales du 500 yards nage libre. Elle a obtenu un temps gagnant de 4:34,06 en finale, ce qui est un nouveau record de l’Ivy League.

L’ÉDITEUR DE SWIMING WORLD DIT QUE L’AVANTAGE DE TRANS SWIMMER EST LE MÊME QUE LE « DOPAGE »

« Chaque femme qui a concouru en tant que nageuse ou qui a concouru en athlétisme féminin, qui se lève tôt le matin, qui met tout son potentiel dans sa quête de la natation, chaque féministe, chaque défenseur du Titre IX devrait être debout et hurlant du ciel, c’est inacceptable parce que les hommes sont biologiquement plus gros, plus forts et plus rapides que les femmes », a déclaré Travis. « C’est totalement absurde. »

La nageuse transgenre de l’Université de Pennsylvanie, Lia Thomas. (Penn Athlétisme)

L’histoire a refait surface lundi lorsque le rédacteur en chef de l’un des magazines de natation les plus lus a fait valoir que Thomas a les mêmes avantages que le « dopage » offre aux autres athlètes. ESPN et d’autres grands médias sportifs, cependant, n’ont pas encore largement couvert l’histoire.

C’est ce qui arrive « lorsque deux idéologies de gauche – la politique identitaire se heurtent », a déclaré Travis.

« Vous avez des féministes et des supporters du Titre IX d’un côté qui soutiennent l’athlétisme, et vous avez les transgenres de l’autre côté », a-t-il ajouté. « Vous devez choisir un camp. »

« Les gens qui couvrent les médias sportifs – ils prétendent que cela n’existe pas », a déclaré Travis. « ESPN adore couvrir chaque conflit sportif et politique. Ils n’ont pas écrit une seule histoire à ce sujet. C’est une imposture. Pas une. Chaque fois que quelqu’un ne va pas à la Maison Blanche pour rendre visite à Trump, c’est l’histoire principale sur ESPN pendant cinq ans. Un homme biologique menace de devenir la plus grande nageuse de tous les temps ? Et ils ne le couvrent même pas. »

Le logo ESPN sur un affichage électronique à Times Square à New York. REUTERS/Mike Segar (REUTERS/Mike Segar)

« ESPN était tellement impressionnant », a déclaré Carlson. « C’était célèbre dans le monde de la télévision pour avoir les producteurs les plus intelligents, des gens impressionnants… et puis leur nombre a explosé parce qu’ils sont devenus des menteurs. »

Thomas est transgenre et a déjà concouru en tant qu’homme à Penn pendant deux saisons complètes, la plus récente en 2019. Les règles de la NCAA imposent aux joueurs transgenres de participer à un an de suppression de la testostérone avant de pouvoir concourir en tant que femmes.

Les victoires de Thomas ont incité les parents de Penn à envoyer une lettre à la NCAA exigeant un changement de règle pour les athlètes transgenres. La NCAA n’aurait apparemment pas répondu à la lettre.

L’organisation n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.