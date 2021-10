Clay Travis: Fauci «se trompe à 100%» sur la prédiction que le football universitaire fera grimper le coronavirus

in

Le directeur du NIAID, le Dr Anthony Fauci, a mis en garde contre les dangers que les stades de football bondés permettraient au milieu du coronavirus, mais le fondateur d’OutKick, Clay Travis, a déclaré à “Hannity” que le médecin s’était déjà trompé.

“Fauci a dit que COVID allait se régaler des fans de football universitaire à cause de l’absence de masques, à cause des stades pleins et il a 100% tort”, a-t-il déclaré. “Fauci avait encore tort.”

Selon Travis, les cas de coronavirus ont récemment « chuté » dans tout le sud, en baisse de près de 60% en Floride.

Le fondateur de la marque de médias sportifs a rapporté que les sudistes et les participants aux jeux sportifs “vivent leur meilleure vie”. À Tuscaloosa, avant la grande confrontation Ole Miss-Alabama de samedi, Travis a déclaré qu’il y avait un bar bondé à “tous les autres coins de rue”.

“C’est comme ça que nous allons revenir à la normale”, a-t-il déclaré.

Travis a également abordé la poussée de l’administration Biden vers une vaccination accrue, qualifiant les nouveaux mandats de “folie” et “anti-science”, et a suggéré que la meilleure solution serait la démission de Fauci.

“Il devrait démissionner parce que nous avons besoin d’une nouvelle personne pour être le tsar de COVID à la Maison Blanche avec Biden”, a-t-il déclaré. “Cela ne devrait pas être Fauci. C’est un désastre. Je pense qu’il le sait; je suis content qu’il soit enfin appelé.”

Travis a encouragé les fans de sport pendant la saison de football à “brûler les masques” et à “s’amuser” afin de revenir à la normale une fois de plus.

“Les fans de football nous ramènent à la raison”, a-t-il déclaré. “Je ne l’aurais jamais cru.”