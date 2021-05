Clay Travis, magnat des médias sportifs conservateurs, annonce un partenariat avec FOX ⋆ .

Clay Travis a fait une grande annonce au sujet de son site Web sportif conservateur, Outkick, aujourd’hui.

Travis s’est adressé à Twitter pour annoncer qu’un accord était en place pour que FOX achète «Outkick», ce qui permettrait à l’entreprise de se développer.

«Grande nouvelle: Fox achète @outkick et nous nous développons massivement. Après dix ans de propriété, je suis ravi de savoir où nous allons ensemble », a écrit Travis sur son Twitter, tout en renvoyant à un article sur l’accord.

Grande nouvelle: Fox achète @outkick et nous nous développons massivement. Après dix ans de propriété, je suis ravi de savoir où nous allons ensemble. https://t.co/qKnTwRVkVP – Clay Travis (@ClayTravis) 5 mai 2021

Clay Travis a beaucoup fait les manchettes pour certaines prises qui frottent les gens dans le mauvais sens. Plus récemment, Travis était critiqué pour s’être un peu trop excité à propos de l’ancienne botteuse de Vanderbilt, Sarah Fuller, mise au banc par son équipe de football.

Clay Travis a tendance à écraser une histoire ridicule sur Sarah Fullerhttps: //t.co/P7ZX3ZGWbJ – SideAction (@SideActionHQ) 3 mai 2021

Clay Travis développerait ce que le nouvel accord avec Fox signifie pour Outkick.

«Je suis arrivé à la conclusion ce printemps que nous avions besoin d’échelle, un grand partenaire qui pourrait amener notre contenu vidéo, radio, podcasts, jeux de hasard et site Web au prochain niveau proverbial», a déclaré Clay Travis. «Au cours des derniers mois, de nombreuses entreprises ont fait des offres pour acheter Outkick. C’est parce que notre activité est florissante, en particulier notre activité de jeux de hasard sportifs, où nous sommes l’un des plus grands sites affiliés du pays, inscrivant des clients dans les dix États où les jeux en ligne sont légaux. Le jeu sportif est sur le point d’exploser dans les années à venir et je voulais m’assurer que le partenaire choisi correspondait à l’orientation de notre entreprise. Qui pourrait fusionner tous les éléments disparates d’Outkick quotidien: sports, politique, actualités, opinion, culture pop et jeux vidéo sportifs, radio, podcast et contenu écrit en une seule expérience médiatique cohérente?

«La réponse, après de nombreux débats, consultations et réflexions, a été Fox, le leader américain du sport, de la politique, de l’actualité et de l’opinion. Et la société de médias, je crois, est également la mieux placée pour gagner dans le monde des jeux de hasard sportifs à l’avenir. »

Il semble que Clay Travis et Outkick soient prêts à décoller. Que vous l’aimiez ou que vous le détestiez, il doit faire quelque chose de bien.