Clay Travis : Texas A&M choque le monde

Longtemps après minuit à Northgate, la collection de bars universitaires juste à côté du campus de Texas A&M, « Sweet Home Alabama » a retenti de l’un des systèmes de son du bar alors que les étudiants d’A&M se penchaient sur les rails du bar et inondaient les rues de la région célébrant le 41-38 monumental de leur équipe victoire sur la Crimson Tide. Un groupe d’étudiants d’Aggie a crié avec leurs propres paroles, « Nous possédons l’Alabama », ont-ils scandé en rythme avec la chanson.

À l’extérieur du Dixie Chicken, le bar emblématique du campus avec un serpent à sonnette vivant à l’intérieur, un groupe de fans d’Aggie se tenait sur le trottoir derrière le bar. « Pouvez-vous croire », a demandé un fan à un autre, « que nous avons réellement gagné ce match? »

Pour ne pas être en reste, un chant fort a commencé à émaner des étudiants, « F– Nick Saban », ont-ils tous chanté, avant de passer à un chant « F– Joe Biden ». Alors que le chant s’éteignait, un étudiant est passé à côté de moi et a ajouté, pour faire bonne mesure, « Et f— Bill O’Brien aussi! »

Texas A&M tight end Jalen Wydermyer (85) célèbre avec le receveur large Ainias Smith (0) après avoir marqué un agent de touché Alabama au cours de la première moitié d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 9 octobre 2021, à College Station, Texas. (Photo AP/Sam Craft)

Peu de temps après, l’Aggie vivant le plus légendaire, Johnny Manziel, balayé par une marée d’humanité Aggie de célébration, cela faisait près d’une décennie, neuf ans en fait, depuis que Manziel, alors étudiant de première année en chemise rouge, a emmené son équipe Aggie sur la route et a gagné à Tuscaloosa. , se lançant dans le statut de célébrité en l’espace d’un après-midi emblématique du Sud. « Quelle nuit », a déclaré Manziel, rayonnant, lorsque je l’ai rencontré pour la première fois en personne depuis que nous avions participé à un panel ensemble au Costa Rica « quelle nuit! »

Maintenant, neuf ans plus tard, l’histoire se répétait, une défaite de deux dans l’équipe SEC A&M qui était presque un outsider de trois touchés venait de provoquer un bouleversement étonnant et remarquable. Seulement cette fois, le quart-arrière à la tête du bouleversement, Zach Calzada, était si anonyme que la plupart n’avaient aucune idée de qui il était. Oui, nous avons tendance à penser que les pertes de l’Alabama se produisent contre des choix de repêchage au premier tour ou des quarts-arrières gagnants du trophée Heisman comme Manziel, Cam Newton, Deshaun Watson ou Trevor Lawrence, mais il y a un autre cadre fantôme d’appelants de signal de grille qui sortent de l’oubli et jouent les jeux de leur vie.

Des quarterbacks qui sont presque entièrement connus de leurs fans pour les bouleversements épiques qu’ils ont contribué à engendrer – Bo Wallace de Ole Miss, Stephen Garcia de Caroline du Sud, Cardale Jones de l’Ohio State – des quarterbacks qui n’ont pas atteint l’excellence en grille, dont les noms ne sont pas ornés d’une série de réalisations dans le football, des gars qui finissent par avoir un emploi régulier un jour, mais pour une nuit, étaient meilleurs que les meilleurs de la génération.

C’est pourquoi l’émotion la plus répandue à College Station était le choc.

Et la joie.

Une joie pure et sans mélange.

Tant de gens ont pris d’assaut le terrain samedi soir que le Dr Fauci pourrait ne jamais s’en remettre. C’était le contraire de la distanciation sociale, l’humanité Aggie en masse, une vague indiscernable d’extase partagée vêtue de marrons, c’était une nuit que personne à College Station n’oubliera jamais.

Il reste à voir ce que deviendra la carrière de Zach Calzada dans les années à venir, mais cette victoire était si importante et si mémorable qu’il s’est garanti une chose : il sera une légende d’Aggie pour le reste de sa vie. Les gens lui achèteront encore des bières basées sur ce jeu dans cinquante ans.

Ce n’était pas une équipe et ce n’était pas un quart-arrière qui était censé provoquer un tel bouleversement. Lors des défaites consécutives contre l’Arkansas et l’État du Mississippi, rien ne suggérait que cette performance se cachait dans l’ADN du football Aggie. Toute la journée, alors que je me promenais dans le Kyle Field et que je rencontrais des fans à leurs portes, pas un seul fan d’Aggie, pas un !, n’a annoncé la victoire.

Le porteur de ballon Texas A&M Isaiah Spiller (28 ans) se sépare du secondeur de l’Alabama Henry To’oTo’o (10) pour un premier essai au cours du premier quart d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 9 octobre 2021 à Station universitaire, Texas. (AP Photo/Sam Craft)

La seule personne avec une once d’optimisme était le propriétaire de TexAgs.com, Billy Luicci, qui m’a dit vendredi soir au dîner : « Mes gars ne me mentent pas. Ils ont l’impression que cela a été la meilleure semaine d’entraînement de toute l’année. faire rédiger des choses qui vont fonctionner. Mais », a-t-il dit en faisant une pause, « c’est l’Alabama, personne ne propose vraiment autant de choses qui fonctionnent. »

C’est pourquoi l’émotion prédominante bien après minuit était un choc joyeux.

« Je ne sais pas », a déclaré un récent diplômé d’Aggie dans un bar, « si vous comprenez à quel point nous détestons l’Alabama », a-t-elle déclaré. « Ou à quel point ils ne nous détestent pas. Je déteste qu’ils ne nous détestent pas. J’espère qu’ils nous détestent maintenant.

De retour à Nashville, mon fils de onze ans, le fan de l’Alabama Crimson Tide, faisait exploser mon téléphone avec des SMS pendant le match. Un échantillonnage : « nos deux extrémités serrées ne peuvent pas attraper. » « L’appel du PI était stupide. » « Ils n’ont pas montré le point supplémentaire à la caméra », « S’ils appellent cela le ciblage, alors l’autre qu’A&M a fait devrait l’être. »

Au quatrième trimestre, je lui avais envoyé un texto : « Nerveux ?

Et il avait répondu par une coche verte et écrit « défense en deuxième mi-temps certifiée ». (Je ne sais même pas ce que cela signifie. Je veux dire, je sais qu’il veut dire que la défense de Bama a bien joué, mais qui décrit une défense comme certifiée et que signifie l’emoji du chèque vert ? Je vieillis. Quand j’ai vu Manziel à Northgate, j’ai pensé à la vitesse à laquelle neuf ans s’étaient écoulés, à ce que j’avais ressenti comme un clin d’œil depuis ce match mémorable A&M à Bama. Et ce matin, alors que je relisais mes textes avec mon enfant de 11 ans, je ne pouvais pas mais pensez que dans neuf ans de plus, mon deuxième fils aurait vingt ans, plus que Manziel ne l’était, même, lorsqu’il est devenu une star un samedi après-midi à Tuscaloosa.)

Mais ce serait dans le futur.

Pour l’instant, ce n’était pas seulement le fait qu’A&M avait gagné, c’était la façon dont ils avaient gagné. Pendant la majeure partie de la nuit, ils avaient affronté l’Alabama, mais maintenant, au quatrième quart-temps, l’invincible mastodonte Tide avait pris leur première avance depuis le premier quart-temps et ils venaient de passer deux pour en faire une avance de 38-31 , qui, sur la base de l’offensive d’Aggie en deuxième mi-temps, semblait insurmontable. A&M n’avait pas bougé le ballon depuis près de trente minutes et maintenant ils devaient parcourir toute la longueur du terrain pour marquer pour le match nul.

Après tout cela, les Aggies risquaient d’être comme les Longhorns détestés plus tôt dans la journée contre l’Oklahoma, une équipe avec une avance à deux chiffres en deuxième mi-temps dans un match monstre.

Plus de 106 000 fans de Kyle Field avaient l’impression de savoir comment ce match s’est terminé. Les Aggies s’étaient vaillamment battus, avaient joué le Tide avec beaucoup plus de compétence que presque tous les fans d’A&M ne l’avaient prévu ce soir-là, mais maintenant c’était le temps de Bryce Young et Nick Saban. C’est alors que les dynasties ont montré qu’elles étaient des dynasties.

Mais alors quelque chose d’étrange est arrivé.

L’Alabama a cédé à Zach Calzada, un quart-arrière que la plupart du pays ne pourrait pas identifier si vous leur donniez cinq visages et choix. Le quart-arrière qui n’était dans le match que parce que Haynes King, le jeune quart-arrière qui fait briller les fans d’Aggie quand ils parlent de lui, était blessé.

Il y a d’abord eu un coup de pied hors limites, une pénalité qui a donné le ballon aux Aggies sur leur propre ligne de 35 mètres, un jeu qui a sans aucun doute conduit Dark Saban à étouffer son botteur dans les vestiaires après le match. Puis sur le premier jeu du drive, une passe de Calzada a débouché sur 17 yards pour un premier essai. Le stade exultait. Sept yards, quatre yards, 12 yards de plus et soudainement A&M était à l’Alabama 25. La défense de Tide, semblant bancale dans la seconde moitié pour la première fois toute la nuit, a bombardé, Calzada l’a vu, et a lancé une passe haut dans le ciel du Texas . Si haut que presque tous les yeux d’Aggie n’ont même pas vu le coup brutal de Calzada.

Mais alors même que la célébration rugissait dans la nuit texane, Calzada, à peine capable de se tenir sur ses genoux, a été emporté hors du terrain, où il était allé directement à la tente pop-up. Jimbo Fisher l’a suivi, peut-être pour travailler sa propre magie de M. Miyagi. Un troisième quarterback à cordes s’est réchauffé sur la touche. Bien sûr, c’était à égalité, mais c’était toujours l’Alabama. Et il restait encore un peu moins de trois minutes au compteur. Le Tide allait sûrement conduire et mettre fin au match, voler la joie qui était si proche d’éclater, le propre Grinch du football, Nick Saban, n’allait pas laisser les Aggies et Jimbo Fisher avoir de belles choses. Il n’a jamais perdu contre des assistants, après tout.

Seulement, encore une fois, l’Alabama a cédé.

Trois et avec deux gouttes.

Juste comme ça, A&M a récupéré le ballon. Et Calzada, qui avait été emmené hors du terrain quelques instants auparavant, était de retour. Daniel Larusso va se battre !

Un parcours de roue de 17 yards pour un premier down, confirmé après une revue alléchante. Est-ce que ça peut vraiment arriver? Une course de 11 mètres ? Vraiment? Sur ce genou ? Une passe de 12 verges, un chronomètre, une pénalité pour interférence de passe et tout à coup, seulement un panier de 28 verges se tenait entre les Aggies et la deuxième victoire la plus mémorable du mandat d’A&M dans la SEC.

Neuf ans après que Johnny Manziel ait provoqué un bouleversement monstre à Tuscaloosa, il se tenait sur la touche rempli de nerfs comme tous les autres fans d’Aggie.

Peut-être que le temps était vraiment un cercle plat après tout.

L’orteil a rencontré le cuir et le ballon a semblé se diriger vers la gauche avant de revenir soudainement vers la droite, juste à l’intérieur du poteau de but droit.

Incroyablement, incroyablement, étonnamment, A&M avait gagné !

Les Aggies l’avaient encore fait, réussissant un bouleversement choquant.

Alors que l’humanité marron inondait le champ, j’ai regardé mon téléphone.

« Nous aurions dû », a envoyé un texto à mon fils de 11 ans, « avoir marqué 22 points de plus, mais nous nous sommes contentés de trois points à deux reprises lorsque nous avons eu des touchés et que Bryce a fait un choix parmi les quatre. »

« Bon match cependant », m’a-t-il écrit, « il était temps que nous perdions. Nous n’avons pas perdu depuis 2019. »

Dimanche matin, j’ai envoyé un texto à mon fils de 11 ans pour lui demander s’il détestait A&M maintenant.

« Non », m’a-t-il répondu, « ils ne sont pas Auburn. »

Alors que je finissais de taper cette histoire, j’ai fait une pause pour ouvrir les stores de ma chambre d’hôtel et regarder le temps, couvert et gris, le dimanche après qu’A&M ait à nouveau choqué le monde du football.

Je suis juste en face de Kyle Field et depuis ma chambre d’hôtel, je peux regarder dans le stade et voir le tableau de bord.

Ce qui est toujours allumé, a été allumé toute la nuit, faisant encore le tour de toutes les statistiques du match ce matin à College Station, y compris le score final – Texas A&M 41 Alabama 38, comme si même les Aggies eux-mêmes ne pouvaient pas supporter d’effacer les preuves de ce qui s’est passé tard hier soir à partir de leur propre tableau de bord.

« Ils ont eu de la chance », a écrit mon fils fan de Bama, « ça arrive ».

Le quart-arrière du Texas A&M Zach Calzada (10) est entouré de fans après la victoire de l’équipe contre l’Alabama lors d’un match de football universitaire de la NCAA le samedi 9 octobre 2021 à College Station, Texas. (AP Photo/Sam Craft)

…

J’ai écrit cet article au lieu de ma chronique traditionnelle de Beginning 11, qui sera publiée plus tard dans la journée.

Voici mes classements de puissance SEC en attendant:

1. Géorgie

2. Kentucky

3. Alabama

4. Olé Miss

5. Floride

6. Arkansas

7. Texas A&M

8. Auburn

9. État du Mississippi

10. Tennessee

11. LSU

12. Caroline du Sud

13. Mizzou

14. Vanderbilt