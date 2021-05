Clayton Foreman a refusé de quitter sa cellule pour une audience d’extradition: rapport ⋆ 10z viral

Un homme de l’Ohio détenu dans le cadre d’un «terrible» meurtre à froid en 1995 aurait refusé de quitter sa cellule pour l’audience d’extradition. Défendeur Clayton Bernard Foreman, 61 ans, devait se présenter au tribunal jeudi pour le viol et le meurtre d’un enseignant du Texas Mary Catherine Edwards, 31 ans, selon 12 News Now. Il n’a pas.

Les registres des prisons consultés par Law & Crime indiquent une date d’audience fixée au 3 juin.

Foreman a été arrêté le 29 avril en tant que personne responsable d’avoir menotté Edwards derrière son dos, de l’avoir violée et de l’avoir noyée dans sa baignoire le 13 janvier 1995 à Beaumont, au Texas, à environ une heure et demie de route à l’est de Houston.

L’affaire est restée froide pendant des décennies, mais les détails affreux sont restés entre les mains des autorités. Procureur de district du comté de Jefferson Bob Wortham a déclaré à l’entreprise Beaumont qu’il avait appelé la police de Beaumont lors de son premier jour de travail en 2014 pour reprendre l’enquête.

«Le premier jour où j’ai prêté serment en tant que procureur de district, j’ai appelé [current Beaumont Police Chief James] Singletaire et lui a demandé de mettre certaines personnes sur l’affaire Edwards parce que c’était un ensemble de faits terribles », a-t-il déclaré. «Je voulais vraiment trouver un moyen de résoudre ce cas.»

Les enquêteurs ont affirmé avoir réussi à le faire. Les flics ont déclaré avoir utilisé des informations ADN pour retrouver les cousins ​​au deuxième degré du suspect. À partir de là, ils ont construit un arbre généalogique et ont déclaré avoir obtenu plus de 30 échantillons d’ADN volontaires d’autres membres éloignés de la famille. Selon les autorités, le FBI et la police de la ville de Foreman de Reynoldsburg, dans l’Ohio, ont obtenu une partie des ordures de l’accusé et l’ont testé pour l’ADN. Les résultats auraient montré qu’ils avaient le tueur.

Foreman avait auparavant plaidé coupable et avait reçu trois ans de probation dans une affaire de 1981 dans laquelle il avait approché une femme bloquée qui cherchait de l’aide. Il s’est fait passer pour un policier, l’a attachée avec une ceinture et l’a violée à la pointe d’un couteau.

«Il y a de nombreuses similitudes dans l’affaire de 1981 et le meurtre d’Edwards», a déclaré l’affidavit de cause probable obtenu par l’Entreprise. «Foreman a prétendu être un policier dans l’affaire de 1981, et dans le cas d’Edwards, le suspect a utilisé des outils de police du métier.»

Edwards a été demoiselle d’honneur lors du mariage de Foreman en 1982.

Le défendeur reste à la prison du comté de Franklin dans l’Ohio sans caution. On ne sait pas s’il a un avocat dans cette affaire.

[Mugshot via Franklin County Jail]

