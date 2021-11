Clayton Kershaw a fait l’éloge de Buster Posey

Le lanceur Clayton kershaw, n’a pas hésité à avoir mots important avec Buster posey, qui a annoncé son retraite officier de la Ligue majeure de baseball – MLB.

À travers une interview sur NBC Sports, Clayton Kershaw a réagi à la retraite de Buster Posey, un joueur qu’il a affronté à plusieurs reprises et pendant des années dans les ligues majeures, ayant des mots importants et du respect pour un joueur qui a marqué une carrière vraiment mémorable en tant que professionnel dans le meilleur base-ball au monde.

« J’ai tout le respect du monde pour lui. J’ai toujours admiré Buster de loin, j’ai toujours pensé qu’il se comportait très, très bien sur le terrain », a déclaré Clayton Kershaw.

De plus, Kershaw a clairement indiqué que sur sa liste de grands joueurs de la MLB figurait Posey, étant quelqu’un qu’il a affronté plusieurs fois au cours de sa carrière (en raison de la rivalité Dodgers-Giants) et qu’ils partageaient également la batterie dans quelques All-Star. Des jeux aussi, il ne fait aucun doute qu’ils se connaissaient très bien.

« Je suis heureux pour lui et félicitations pour sa retraite. C’est formidable que vous puissiez faire cela et passer du temps avec votre belle famille. J’ai été honoré d’en faire partie. C’est formidable de faire partie de cela », a-t-il ajouté.

Vidéo

Il n’y a personne que Posey ait affronté plus au cours de sa carrière emblématique en MLB que Kershaw. Pour beaucoup, ces deux joueurs sont de futurs membres du Hall of Fame et au total ils se sont vus environ 120 fois depuis 2010.

Comment Posey a-t-il frappé Kershaw ?

Posey l’a secoué 25 coups sûrs en 113 présences au bâton, dont trois doubles, trois circuits, 10 points produits, 19 retraits au bâton et six promenades au visage en MLB. De plus, lorsqu’ils ont monté une batterie aux All-Star Games, c’était merveilleux de les voir, deux références de ce sport.