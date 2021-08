Clayton Kershaw et Tony Gonsolin avec de mauvaises nouvelles pour la rotation des Dodgers

in

La gueule de bois laissée par la clôture du marché des transferts dans le MLB. Ensuite, nous réalisons que tout n’est pas rose et que les plans sont des plans. Du moins c’est comme ça que ça marche pour Dodgers des anges.

Dans l’équipe californienne, le bonheur ne peut pas être complet et un certain nombre d’hommes doivent être maintenus sur la liste des handicapés, peut-être pour que le niveau compétitif de la division soit maintenu. C’est une sorte de compensation fortuite qui fait que tous les membres de l’armée dans le quartier de Chavez Ravine ne peuvent jamais être sur leurs armes au même moment.

@ Dodgers place RHP Tony Gonsolin sur l’IL de 10 jours; activer RHP Max Scherzer ; rappeler LHP Garrett Cleavinger et RHP Edwin Uceta ; option RHP Brusdar Graterol et OF Luke Raley à Triple-A Oklahoma City. – MLB Roster Moves (@MLBRostersMoves) 1er août 2021

Conformément à la tradition, les ajouts de Max Scherzer et Corey Seager ont dû être secondés par de mauvaises nouvelles. Et ce fut immédiat. Corey rejoint, Tony Gonsolin est blessé et est mis sur la liste des personnes handicapées de 10 jours avec une inflammation de son épaule de lanceur. Il s’agit de son match retour sur la liste de la saison 2021 du MLB.

#Dodgers Dave Roberts a déclaré que Clayton Kershaw avait eu une “douleur résiduelle” de son jeu de simulation dans SF, donc le plan de lui faire lancer un autre dimanche (étirement à 4 IP) est peut-être ouvert à la révision. Il en va de même pour le retour ciblé le 7 août contre Angels. – Bill Plunkett (@billplunkettocr) 31 juillet 2021

Et si tout était là, alors la transe ne serait pas si douloureuse. Aujourd’hui, Dave Roberts a annoncé qu’après le jeu simulé lancé cette semaine par Clayton Kershaw à San Francisco, il ressentait un certain malaise résiduel dans son bras, de sorte que la date de retour retombe sur l’avion indéterminé. Et juste pour que vous voyez, je ne mens pas, les trois autres lauréats du Cy Young Award de l’équipe, Max Scherzer, venaient d’être activés.

Quoi qu’il en soit, les plans restent pour nous. En ce moment, je me ronge les ongles parce que Mookie Betts nous rejoint demain et “par conséquent, quelqu’un devra se blesser”.

J’espère juste qu’une fois pour toutes la malédiction sera brisée.