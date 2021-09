Clayton Raines ne commentera pas les championnats du monde de la Ligue 2021

Clayton’ CaptainFlowers’ Raines est l’un des commentateurs les plus emblématiques de League of Legend, mais les World Championship Series 2021 devront se passer de lui. Mais pas pour une autre raison que Raines veut faire de sa santé mentale et physique une priorité.

“J’ai été assez ouvert ces dernières années sur la façon dont je me débrouillais mal dans l’ensemble”, a déclaré Raines dans un article sur Twitlonger. « Ma santé physique et mentale est loin de ce que j’aimerais qu’elles soient. Je ne dors toujours pas assez et je n’ai pas réussi à me motiver pour retourner au gymnase depuis que tout a été fermé pour la première fois l’année dernière. J’ai perdu tout mon élan avec mon flux personnel et j’adore créer du contenu comme un exutoire créatif. ”

Raines a poursuivi : « Comment cela est-il lié aux Mondiaux ? Worlds est un événement global lorsque vous y travaillez, et il dure plus d’un mois. Il défait toutes vos routines, plans et habitudes. Le calendrier renverse généralement tout, et il est difficile d’avoir une vie en dehors des Mondes. Ces changements sont plus difficiles pour certaines personnes que pour d’autres, et j’ai toujours fait partie de ceux qui ne s’adaptent pas bien. Même avant que tout ne s’arrête en 2020, les événements internationaux étaient en grande partie éloignés pour les talents en ondes, et cela a toujours été difficile pour moi. »

Lisez la déclaration complète de Raines ci-dessous.

Raines continue ensuite à s’excuser pour sa décision, en particulier les fans. Soulignant à nouveau, c’était son seul choix et n’avait rien à voir avec Riot Games ou qui que ce soit d’autre. Espérons que Raines se sentira à l’aise de revenir au moment où le prochain grand événement de League of Legends aura lieu.

