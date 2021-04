CLCSS: les petites entreprises soutenues en FY21 dans le cadre du programme de mise à niveau technologique le plus élevé en cinq ans

Le programme visait à fournir une subvention en capital de 15 pour cent sur le financement institutionnel allant jusqu’à Rs 1 crore utilisé par les MPE pour la mise à niveau de leur usine et de leurs machines avec les dernières technologies.

Crédit et financement pour les MPME: Le nombre d’unités de micro et petites entreprises (MSE) soutenues dans le cadre du programme de soutien du gouvernement pour faciliter la mise à niveau de la technologie Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) a atteint un sommet de cinq ans au cours de l’exercice 21. Selon les données disponibles du ministère des MPME, le nombre total d’unités MSE soutenues dans le cadre du CLCSS au cours de l’exercice 21 s’élevait à 15188 contre 4011 unités soutenues au cours de l’exercice 2017, suivi de 4081 au cours de l’exercice 18, 14 155 au cours de l’exercice 19 et 7779 au cours de l’exercice 20. En outre, le montant de l’aide aux subventions en capital était également le plus élevé en FY21 à Rs 1.100.87 crore par rapport à Rs 256.53 crore subvention en FY17, Rs 260.54 crore en FY18, Rs 980.44 crore en FY19 et Rs 540.83 en FY20.

Nombre d’unités MSE prises en charge sous CLCSS (FY17-21)

Source: Tableau de bord du ministère des MPME

«Avec une grave pénurie de main-d’œuvre à travers le pays, les petites entreprises ont fait de l’automatisation et de l’adoption de la technologie leur priorité absolue. S’il est réconfortant de voir la croissance des subventions CLCSS, mais pour que l’Inde atteigne 50 pour cent du PIB des MPME à venir, il est très impératif que le programme CLCSS soit élargi davantage pour profiter à davantage de petites entreprises », Vishal Devnath, fondateur de PME en ligne la banque d’investissement SMERGERS a déclaré à Financial Express Online.

Lisez aussi: Le moratoire sur les prêts de la RBI n’a guère aidé les MPME, car la reprise des activités de remboursement reste faible, selon des experts

Le programme visait à fournir une subvention en capital de 15 pour cent sur le financement institutionnel allant jusqu’à Rs 1 crore utilisé par les MPE pour la mise à niveau de leur usine et de leurs machines avec les dernières technologies. Le gouvernement avait mis à jour le programme en 2019 pour améliorer l’accès au crédit aux MPE ainsi qu’une subvention supplémentaire de 10% aux entrepreneurs SC / ST au-delà de la subvention existante de 15%. «Dans notre centre national SC / ST, il y a une subvention de 15% jusqu’à un prêt de 1 crore de Rs pour la mise à niveau technologique du CLCSS, mais nous offrons également une subvention supplémentaire de 10% qui sera accordée aux entrepreneurs SC / ST. », Avait déclaré l’ancien secrétaire des MPME, le Dr Arun Kumar Panda, lors de la relance du programme.

Le Gujarat, le Maharashtra et le Pendjab étaient les États comptant le plus grand nombre de bénéficiaires des MPE avec respectivement 6 240, 2 873 et 1 605. Dans l’ensemble, 45 214 unités MSE ont été soutenues entre les exercices 2017 et 21 avec 3 139,21 crores de roupies de soutien sous forme de subventions. Surtout, la numérisation des MPME a été parmi les vastes opportunités inexploitées que les startups ont maintenant exploitées. En conséquence, les investissements dans les startups axées sur la promotion de la technologie parmi les MPME avaient augmenté en 2020. Selon un rapport intitulé India Impact Investment Trends par India Impact Investors Council (IIC), le financement de ces startups avait grimpé à 51 millions de dollars sur neuf transactions. en 2020, contre 6 millions de dollars en 2019. La part de 2020 représentait 16% de l’investissement total dans la technologie en 2020, contre 3% en 2019. Les investissements totaux s’élevaient à 331 millions de dollars sur 34 transactions en 2020, contre 188 millions de dollars sur 43 transactions. , selon le rapport. Parmi les meilleures startups, qui se sont concentrées sur le sous-segment de la technologie des PME, la levée de capitaux en 2020 comprenait PagarBook, FloBiz et Salesken.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.