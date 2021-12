Clé de correction CBSE 2021 : le conseil d’administration tiendra compte des commentaires des experts lors de la préparation du résultat de l’examen du conseil d’administration du premier trimestre

Clé de correction CBSE 2021 : Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) prendra désormais en considération les commentaires des experts en la matière sur les corrigés lors de la préparation des résultats de l’examen du conseil du premier trimestre de cette année. Les écoles sont libres de partager toute rétroaction/observation pertinente concernant le questionnaire ou les corrigés avec le conseil. Le conseil prendra note et prendra en considération les commentaires fournis par l’expert en la matière lors de la préparation du résultat de l’examen du premier trimestre.

Cette année, le CBSE procédera aux examens du conseil d’administration du premier trimestre à l’aide de feuilles OMR et il est également informé que les réponses des étudiants seront vérifiées le même jour. Afin de garantir l’équité de l’examen et d’éviter toute divergence ou ambiguïté dans le questionnaire ou le corrigé, le jury a déclaré qu’il tiendrait compte de tous les commentaires des experts. De cette façon, aucun étudiant ne sera injustement désavantagé.

« Il est à noter que les observations ou les commentaires reçus seront dûment pris en compte sur recommandation des experts en la matière au moment de la préparation des résultats afin qu’aucun élève ne soit défavorisé », lit-on dans le communiqué publié par le conseil vendredi. Il y a encore moi la possibilité d’une certaine ambiguïté

Dans la déclaration officielle, le conseil a déclaré : « Bien que toutes les précautions possibles soient prises par le conseil, il peut toujours y avoir une certaine ambiguïté dans les questions ou des divergences dans les réponses. Cependant, le Conseil dispose d’un système bien établi pour traiter de telles questions. Par conséquent, il est informé que les évaluateurs peuvent vérifier/évaluer les OMR selon les corrigés qui leur sont fournis.

« En tant que tel, il a déjà été communiqué aux écoles que s’il y a des observations sur le questionnaire ou les corrigés, les mêmes devraient être envoyées au conseil après l’examen », a ajouté le conseil.

