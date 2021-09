Clé de réponse provisoire SSC CGL Tier 1 publiée @ssc.nic.in, vérifiez comment télécharger

in

La SSC a annoncé que les questions peuvent être soumises jusqu’au 9 septembre jusqu’à 18 heures.

Le corrigé provisoire de l’examen combiné de niveau 1 des études supérieures a été publié aujourd’hui par la Commission de sélection du personnel. Le candidat CGL Tier 1 peut télécharger le corrigé en visitant le site Web – ssc.nic.in. Si vous avez des objections ou des problèmes concernant la clé de réponse, la SSC dit que ces candidats peuvent soumettre leur demande formelle en payant 100 Rs pour chaque question. Cela signifie que si vous avez une objection à 3 questions, vous pouvez payer 300 Rs et soulever la question. Il convient de noter que l’examen CGL de niveau 1, qui est un test informatisé, a été organisé par la SSC entre le 13 et le 24 août. L’examen CGL de niveau 1 a eu lieu à travers le pays dans divers centres désignés par la SSC le mois dernier. .

Comment puis-je vérifier la clé de réponse SSC CGL Tier 1 ?

Sur votre ordinateur portable ou votre téléphone, visitez le site officiel de la SSC – ssc.nic.inMaintenant, sur la page d’accueil, vous verrez un onglet “Télécharger la clé de réponse”. Assurez-vous d’avoir une bonne connexion Internet. Maintenant, cliquez sur cet onglet et vous obtiendrez le corrigé au format PDF. Il est conseillé d’obtenir une copie papier du corrigé pour référence ultérieure.

Quand puis-je soumettre mes objections à la clé de réponse SSC CGL Tier ?

La réponse est maintenant ! La SSC a annoncé que les questions peuvent être soumises jusqu’au 9 septembre jusqu’à 18 heures. Une fois que vous avez soulevé les objections après le paiement par question, assurez-vous de prendre l’imprimé car le SSC n’hébergera pas les réponses soumises au-delà de la date limite. Composé de 100 questions, l’examen SSC CGL de niveau 1 comporte également des notes négatives. Ceux qui terminent le niveau 1 sont ensuite éligibles pour le niveau 2, le niveau 3 et enfin le test de compétences.

