Clé de réponse RPSC RAS ​​Prelims 2021 publiée sur rpsc.rajasthan.gov.in: Comment vérifier la clé de réponse, soulever une objection

Clé de réponse RPSC RAS ​​Prelims 2021 publiée (image représentative)

Clé de réponse RPSC RAS ​​2021 : La clé de réponse pour RPSC RAS ​​2021 a été publiée aujourd’hui par la Commission de la fonction publique du Rajasthan (RPSC). L’examen pour les préliminaires RPSC RAS ​​2021 a eu lieu le 27 octobre. Ceux qui se sont présentés à l’examen peuvent vérifier le corrigé provisoire sur le site officiel – rpsc.rajasthan.gov.in.

En cas de divergence constatée dans l’une des réponses fournies dans le corrigé, vous pouvez soulever une question/objection contre le corrigé provisoire entre le 8 novembre et le 10 novembre à minuit. Le candidat soulevant l’objection devra payer Rs 100 pour bénéficier de cette facilité.

Voici comment soulever une objection

Étape 1: Visitez le portail SSO sur le site officiel

Étape 2: Connectez-vous maintenant à l’aide de vos identifiants et sélectionnez le portail de recrutement

Étape 3: Cliquez sur le lien d’objection à côté des questions

Étape 4: Téléchargez les pièces justificatives pertinentes et cliquez sur soumettre

Il est conseillé aux candidats de joindre les pièces justificatives, faute de quoi l’objection soulevée par lui ne sera pas prise en considération. De même, toute objection reçue après la date d’échéance ne sera pas prise en compte.

Les experts prendront en charge toutes les objections reçues et un corrigé final sera publié ultérieurement en fonction des modifications pertinentes apportées au corrigé, le cas échéant. Le résultat des préliminaires sera publié en fonction du corrigé final.

