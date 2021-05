Clé Fire TV à 30 $, Echo Dot à 99 ¢, brosse à dents Philips Sonicare à 40 $, soldes d’été Amazon, plus – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous avons un dernier tour d’horizon quotidien des offres que vous pourrez consulter avant le week-end, et c’est un doozy. Assurez-vous de boucler votre ceinture, car les superbes offres quotidiennes sont sur le point d’arriver rapidement et furieusement!

Les faits saillants de la grande rafle de vendredi incluent une vente de premier jour incroyablement bonne qui réduit les 50 $ Fire TV Stick 4K au prix le plus bas de l’année – seulement 29,99 $ – lorsque vous utilisez le code de coupon HELLOFTV à la caisse, le gadget qui vous permet de cuisiner un steak parfait à chaque fois pour seulement 33,24 $, une occasion très rare de prendre un Echo Dot pour seulement 0,99 $ lorsque vous payez 7,99 $ pour un mois d’Amazon Music Unlimited (nouveaux abonnés uniquement, annulez à tout moment et conservez le point de 99 ¢!), le Coques iPhone Tuff & Co nos lecteurs aiment tellement au prix le plus bas d’Amazon jusqu’à présent, le prix le plus bas d’Amazon de l’année sur AirPods Pro, un fou écran de projection de cinéma maison motorisé de 100 pouces qui coûte normalement 160 $ ​​pour seulement 95,99 $ lorsque vous utilisez le code de coupon D2EV7JQ8 à la caisse, un gigantesque Téléviseur intelligent 4K de 86 pouces de Samsung qui est en quelque sorte en vente pour moins de 1700 $, le très populaire Brosse à dents électrique Philips Sonicare 4100 pour seulement 39,95 $, le très populaire Jeu de tournevis de précision 22 en 1 Nanch pour 19,99 $ au lieu de 30 $, jusqu’à 400 $ de rabais génial robots de nettoyage de piscine sans fil, un best-seller Chargeur iPhone MagSafe pour seulement 15,99 $ ou 5 $ de rabais Chargeur OEM Apple MagSafe, l’incroyable truc de détail de voiture secrète que tous les pros utilisent pour moins de 6 $, un Echo Dot gratuit lorsque vous achetez l’étonnant Lanterne de table intelligente Adesso, 50 $ de rabais sur la bien-aimée Ninja Foodi OP302 avec friture à l’air intégrée, 50 $ de rabais sur Solution de surveillance intelligente pour bébé Nanit que les parents ne peuvent pas arrêter de réclamer, une grosse vente d’un jour sur Kits de culture de papillons, un énorme Vente Amazon sur les achats d’été, de grosses économies sur mode homme et femme des marques Amazon, un best-seller pad de chargement sans fil pour 8,48 $, un rideau lumineux de chaîne avec 300 LED pour 15,28 $, et bien plus encore.

Découvrez toutes les meilleures offres du jour ci-dessous.

Appareil de diffusion Fire TV Stick 4K avec Alexa Voice Remote | Dolby Vision | Version 2018 Prix courant: 39,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: HELLOFTV

Tuff & Co. Crystal Clear Coque pour iPhone 11 de qualité militaire, testée contre les chocs, téléphone de protection antichoc… Prix: $ 15.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Dot (3e génération) pour 0,99 $ et 1 mois d’Amazon Music Unlimited pour 7,99 $ avec renouvellement automatique… Prix: 8,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

ThermoPro Thermomètre à viande Bluetooth longue portée 500 pieds Thermomètre à gril sans fil avec double prob… Prix courant: 34,99 $ Prix: 33,24 $ Vous économisez: 1,75 $ (5%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Prix ​​courant Apple AirPods Pro: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ouvre-porte de garage intelligent myQ Chamberlain – Hub et capteur de garage sans fil avec Wi-Fi et Bluetooth… Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Écran de projecteur motorisé BOMAKER, écran de projection vidéo 4K HD, protection des yeux 3D Electric Mo… Prix courant: 159,76 $ Prix: 95,99 $ Vous économisez: 63,77 $ (40%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: D2EV7JQ8

SAMSUNG 86 pouces Classe Crystal UHD TU9000 Series – Téléviseur intelligent 4K UHD HDR avec Alexa intégré (UN86… Prix courant: 2 199,99 $ Prix: 1 697,99 $ Vous économisez: 502,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Philips Sonicare HX6817 / 01 Brosse à dents électrique rechargeable ProtectiveClean 4100, blanc (emballage… Prix courant: 49,95 $ Prix: 39,95 $ Vous économisez: 10,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Jeu de tournevis de précision Nanch Prix: Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

[New]Nettoyeur de piscine robotique sans fil à escalade murale PAXCESS avec batterie 8600mAh, programme Optimiza… Prix: 904,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: 7MQMOXTF

Chargeur sans fil TOZO W6 compatible pour iPhone 12 / Mini / Pro / Max Aviation Aluminium Computer Num… Prix courant: 19,99 $ Prix: 15,99 $ Vous économisez: 4,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Chargeur Apple MagSafe Prix courant: 39,00 $ Prix: 34,00 $ Vous économisez: 5,00 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Gel de nettoyage pour voiture, Kit de nettoyage de voiture Détaillant universel Nettoyant de crevasse pour voiture Poussière automobile… Prix courant: 6,99 $ Prix: 5,94 $ Vous économisez: 1,05 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Adesso Smart Home Compatible avec Alexa Circadian LED Lanterne de Table avec Smart Switch, avec Ech… Prix courant: 174,98 $ Prix: 134,99 $ Vous économisez: 39,99 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ninja OP302 Foodi 9-en-1 à pression, gril, déshydrate, mijoteuse, friteuse à air et plus, avec 6,5… Prix courant: 229,99 $ Prix: 179,99 $ Vous économisez: 50,00 $ (22%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ninja FD401 Foodi 8-Quart 9-en-1 Deluxe XL Autocuiseur, griller, déshydrater, mijoter, frire à l’air… Prix courant: 249,99 $ Prix: 219,99 $ Vous économisez: 30,00 $ (12%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Autocuiseur électrique multi-usage Instant Pot Max 6 pintes avec cuisson sous pression de 15 psi, sous vi… Prix courant: 149,99 $ Prix: 119,00 $ Vous économisez: 30,99 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Nanit Plus – Moniteur intelligent pour bébé et support mural: Caméra avec vidéo et audio HD – Suivi du sommeil -… Prix courant: 299,99 $ Prix: 249,99 $ Vous économisez: 50,00 $ (17%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Chargeur sans fil Yootech, chargeur sans fil rapide certifié Qi 10W Max compatible avec iPhon… Prix courant: 9,98 $ Prix: 8,48 $ Vous économisez: 1,50 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Dispositif de blanchiment des dents personnel GLO Brilliant Prix courant: 199,00 $ Prix: 110,00 $ Vous économisez: 89,00 $ (45%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Twinkle Star 300 LED Fenêtre Rideau String Light Wedding Party Maison Jardin Chambre Extérieur Indo… Prix courant: 17,99 $ Prix: 15,28 $ Vous économisez: 2,71 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.