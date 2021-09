Clé physique et matériaux naturels pour les visiteurs de Première Vision – WWD

PARIS – « C’est excitant d’être physiquement de retour à Première Vision. Tu peux toucher et sentir [materials] bien sûr, mais il s’agit aussi de voir les gens », a déclaré Leslie Ferrick, basée aux États-Unis, directrice principale de la R&D et de la durabilité des tissus chez Athleta, marque de mode de vie performante, propriété de Gap Inc., qui avait fait le voyage en France pour les trois jours du salon. côté physique.

« Vous obtenez ce retour humain viscéral [loop]. C’est nous qui réagissons aux autres qui réagissent au tissu. Et cela ne peut pas être reproduit dans le numérique », a ajouté sa collègue Sweta Arora, vice-présidente de la chaîne d’approvisionnement mondiale de l’entreprise. Arora a expliqué qu’une activité préférée entre les rendez-vous consistait à vérifier ce que portaient les autres personnes de l’industrie à la foire.

« Nous sommes encouragés par le fait que tous nos visiteurs ne viennent pas de France ou d’Europe », a déclaré Gilles Lasbordes, directeur général de Première Vision Paris. Si les chiffres de fréquentation n’étaient pas immédiatement disponibles, le trafic piétonnier sur les trois étages semblait à première vue plus léger, mais sur les stands, l’activité était soutenue, notamment chez ceux qui travaillaient dans les fibres naturelles ou proposaient des solutions innovantes.

Parmi eux figuraient les traitements à base de polymères proposés par le spécialiste portugais de l’impression Adalberto, qui ajoutent des propriétés hydrofuges et antibactériennes durables à tout textile, synthétique ou naturel, et Mirum, un matériau d’origine naturelle développé par la société américaine Natural Fiber Welding qui peut être utilisé comme alternative au cuir.

“Nous pensons que la nature a une telle abondance et tant de matériaux, qu’il nous suffit de trouver le bon moyen de les combiner pour éliminer progressivement les plastiques”, a déclaré Oihana Elizade, directeur général de l’unité commerciale Mirum chez NFW, soulignant que ce nouveau matériau offre une recyclabilité totale, obtenue en broyant des matériaux post-consommation et des chutes pour créer de nouveaux matériaux sans déchets.

Elizade a souligné qu’offrir des matériaux pouvant aller du berceau au berceau n’était qu’une étape dans la réalisation de la circularité – bien que majeure – mais que « cela ne traite pas de la façon dont les concepteurs conçoivent des éléments qui peuvent être difficiles à déconstruire ou du fait que vous n’ont pas toujours besoin d’utiliser des matériaux vierges.

Pour Hugues Fauchard et Rémi Bats, cofondateurs de la marque émergente de vêtements pour hommes Uniforme, le rythme relativement calme du salon offrait de nouvelles opportunités. « Dans d’autres éditions, on pouvait toujours s’attendre à des progrès, mais cette fois, on a vraiment le sentiment qu’ils ont pris le temps d’innover », a déclaré Fauchard, soulignant notamment les efforts des producteurs de lin français.

Pour la paire, il s’agissait d’une alternative aux fibres naturelles particulièrement attrayante à un moment où les prix du coton explosent. Un sentiment qui a fait écho chez de nombreuses marques de mode, selon Olivier Guillaume, président de la filature de chanvre et de lin Safilin dans le nord de la France, qui a vu « un intérêt croissant pour les fibres naturelles comme le lin mais aussi pour les circuits courts à tous les niveaux, des marques de luxe au digital native. labels », ce qui a conduit l’entreprise à décider de rouvrir une usine de filature en France.

Couplé à des conversations liées à une pandémie sur la souveraineté industrielle, en particulier dans l’industrie textile, et à une demande croissante de transparence et de matériaux renouvelables à faible consommation de la part des consommateurs, le secteur du lin revitalisait actuellement sa région de production historique qui s’étend du nord de la France à la Belgique.

Mais c’est surtout la richesse de l’offre qui a séduit les acheteurs, proposée à la fois par les quelque 750 entreprises présentes physiquement sur le salon, et les 150 autres présentées en numérique sur la Marketplace Première Vision, en provenance de 40 pays.

“Tout est si pétillant, si festif”, a déclaré Ece Ege, cofondatrice de la marque de couture Dice Kayek, qui a apprécié l’utilisation créative de l’artisanat qu’elle a remarquée dans tous les domaines, qu’elle a décrite comme très néo-Roaring ’20.

Parmi les tendances clés de cette édition, l’héritage britannique revisité avec une touche de modernité, des carreaux graphiques dans une variété de poids aux tweeds scintillants ; des tricots qui comblent le fossé entre le confort approuvé par le confinement et le désir de vêtements plus habillés et sur mesure, et des propositions opulentes de l’âge d’or, riches en riches motifs floraux, métallisés et embellissements de surface.

« Dans l’ensemble, nous avons été surpris par la créativité de nos exposants », déclare Ariane Bigot, directrice mode associée de Première Vision. “Nous aurions pu nous attendre à une saison faible en raison de 18 mois de ralentissement avec des entreprises averses au risque ou limitant les investissements créatifs, mais cela ne s’est pas du tout produit.”

Il ne s’exprimait pas seulement dans l’éventail des textures et des motifs, pourtant nombreux, mais aussi dans la composition des textiles. Prenez l’utilisation de matériaux recyclés, poussés par la demande de coton biologique dépassant de loin l’offre. Dans l’ensemble, les matériaux avec une composante durable représentaient environ 45% de toutes les propositions à travers le salon, selon Bigot.

Une question clé émergeant de cette édition, axée sur les collections de l’automne 2022, était la transformation durable, en particulier pour les moyennes et petites entreprises.

« Les grands groupes sont très organisés autour de cela, ont des stratégies de grande envergure, mais à plus petite échelle, ces thématiques sont plus complexes à mettre en place. En tant que salon professionnel, nous ne prenons pas position sur ce qui est mieux, mais nous essayons d’éduquer et de mettre en valeur les valeurs des entreprises », a déclaré Lasbordes.

Pour cela, le salon a renforcé l’aspect informationnel, par le digital avec un programme de cinq jours de conférences disponibles en présentiel et diffusés en ligne du 20 au 24 septembre, mais aussi avec son segment Smart Creation, qui présentait des swatches de marques, avec de nouvelles des indicateurs pour mettre en évidence des matières recyclées, peu consommatrices de ressources ou organiques.

« Nous demandons aux nouveaux entrants des éléments relatifs aux pratiques durables, y compris la présentation des certifications dont ils disposent », a déclaré Lasbordes, ajoutant qu’avoir des aspects écologiquement responsables faisait désormais partie intégrante de l’offre de produits compétitifs.

« Il y aura un temps, dans peu de temps, où [sustainability] ne sera pas un sujet mais une question de fait », a déclaré Jean-Hughes Perrin, directeur commercial du spécialiste de la soie moulin Perrin, notant que, du point de vue des producteurs de matériaux naturels, les pratiques respectueuses de l’environnement font partie d’une chaîne mondiale qui englobe l’agriculture raisonnée et le bien-être des travailleurs.

Entre-temps, les fabricants de vêtements et les usines de tissus étaient confrontés à la réalité de coûts pouvant représenter une différence de prix de 20 à 30 %. “Ce n’est pas une décision neutre [for brands] mais c’est une direction dans laquelle tout le monde se dirige, quelles que soient les circonstances actuelles. Mais à long terme, il n’y a aucune raison d’éviter de meilleures pratiques. La qualité est là et les technologies ont évolué », a-t-il déclaré.

Les prochains mois verront le salon du textile passer au calendrier qu’il avait dévoilé en février 2020. Sa prochaine vitrine sera Blossom en décembre 2021. Première Vision Paris aura lieu en février 2022, tandis que l’édition d’automne se déplacera jusqu’en juillet. Les éditions New York 2022 de l’émission resteront comme prévu début janvier et la troisième semaine de juillet.

