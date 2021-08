Clean Ganga : Rag Rag Mein Ganga est sur le point de revenir pour une deuxième saison sur DD National à partir de cette date ! Vérifier les détails

in

La première saison de l’émission avait été regardée par 1,75 crore de téléspectateurs. (Image : Twitter/DD National)

Rag Rag Mein Ganga : Le diffuseur national Doordarshan ramène son récit de voyage « Rag Rag Mein Ganga » avec une deuxième saison. Le développement a été annoncé lundi par le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, Anurag Thakur. Annonçant le lancement du programme, le ministre de l’Union a déclaré que la première saison de l’émission avait été regardée par 1,75 crore de téléspectateurs, c’est pourquoi la décision d’apporter une deuxième saison a été prise. Selon une déclaration du ministère de l’Information et de la radiodiffusion de l’Union, l’émission examinerait les détails mythologiques, historiques, culturels ainsi que socio-économiques entourant le fleuve Saint Ganga.

En dehors de cela, le spectacle, qui tournerait autour du thème central de « nirmalta » et « aviralta » (sérénité et persistance), se concentrerait également sur le travail que (National Mission for Clean Ganga) NMCG a effectué pour sauver le Saint Fleuve. La saison 2 de « Rag Rag Mein Ganga » tenterait également de sensibiliser le public à la nécessité de conserver la rivière. Il mettrait en valeur le paysage de la rivière et informerait également les téléspectateurs de l’état écologique actuel de la rivière.

La saison 2 de la série aurait 26 épisodes et le présentateur de la série serait l’acteur Rajeev Khandelwal, bien connu pour son travail. Rag Rag Mein Ganga La saison 2 devrait être diffusée sur DD National ce samedi, c’est-à-dire le 21 août, et devrait être diffusée tous les samedis et dimanches à 20h30.

Lors de l’annonce de l’émission, le ministre de l’Union, Gajendra Singh Shekhawat, a déclaré que grâce aux efforts du Centre, la rivière Ganga figurait parmi les 10 rivières les plus propres d’une telle longueur sur une période de trois ans.

Tout comme la première saison de l’émission qui a été diffusée en 2019, la deuxième saison a également été créée par Doordarshan en collaboration avec le NMCG.

