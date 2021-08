Clean + Planet Positive Skincare chez Sephora

Êtes-vous prêt à prendre des mesures pour devenir plus positif pour la planète, mais vous ne savez pas par où commencer ? Essayez votre routine de soins de la peau.

La directrice adjointe de la beauté de Cosmopolitan, Lauren Balsamo, a élaboré un régime simple en trois étapes en utilisant uniquement des produits qui ont obtenu le tout nouveau sceau Clean + Planet Positive de Sephora. Voici ce que les marques devaient faire pour respecter les normes strictes en matière de sceaux :

Ingrédients propres : Pour Sephora, propre signifie sans parabènes, sulfates SLS et SLES, phtalates, huiles minérales, formaldéhyde, etc. Consultez la liste complète des ingrédients exclus de Sephora ici.

Engagement Climat : Les marques doivent atteindre au moins l’un des objectifs climatiques suivants : opérations neutres en carbone, réduction des émissions de gaz à effet de serre ou siège social et opérations détenues alimentées à 100 % par des énergies renouvelables.Approvisionnement durable : Afin de répondre à cette exigence, les produits doivent être sans cruauté, n’utiliser que de l’huile de palme et du mica récoltés de manière durable, pas de microplastiques et conformes aux normes CBD de Sephora.Emballage responsable : Les entreprises doivent réduire, recycler et réinventer la façon dont elles emballent. Cela signifie qu’il n’y a pas d’articles à usage unique ni de matériaux inutiles, que la conception est axée sur la recyclabilité, que l’on innove avec des encres à base de plantes, des biomatériaux, des composants rechargeables, la PCR, etc.Dons environnementaux : Les marques doivent faites un don d’au moins 1% des bénéfices à un programme de dons crédible et à long terme, pluriannuel et continu, ou soyez un B-corp certifié.

Achetez les choix de soins de la peau Clean + Planet Positive de Lauren

Baume Démaquillant Démaquillant Green Clean

Farmacy sephora.com

34,00 $

Nettoyant antioxydant superaliment

De la jeunesse au peuple sephora.com

36,00 $

Sérum Anti-Taches Vinoperfect

Caudalie sephora.com

79,00 $

Sérum Resurfaçant Nuit Squalane + 10% Acide Lactique

Biossance sephora.com

62,00 $

Hydratant Nourrissant

Collection Sephora sephora.com

17,00 $

Hydratant Water-Lock

Tata Harper sephora.com

62,00 $

