Clean Science and Technology fait une liste exceptionnelle ; les actions font leurs débuts à près du double du prix de l’introduction en bourse

Les actions de Clean Science and Technology ont fait une cotation exceptionnelle en bourse aujourd’hui, alors même que les ours ont entaché le sentiment général du marché. Les actions des sciences et technologies propres ont commencé à se négocier sur les bourses à 1 784 Rs par action, en hausse de 98,27% ou 884,40 Rs par action par rapport au prix d’introduction en bourse de 900 Rs pièce. Un fabricant de produits chimiques spécialisés, Clean Science a une présence mondiale en mettant l’accent sur le développement de produits chimiques verts. La société fabrique des produits chimiques de spécialité tels que Performance Chemicals, Pharmaceutical Intermediates et FMCG Chemicals. Lors de la cotation, Clean Science and Technology avait une capitalisation boursière de Rs 18 953 crore.

Les sciences et technologies propres ont suscité un intérêt massif de la part des investisseurs. L’émission publique de 1 546 crores de Rs a été souscrite 93,41 fois, toutes les poches d’investisseurs ayant sursouscrit leur quota. Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont soumissionné pour l’introduction en bourse plus de 156 fois, tandis que les particuliers fortunés (HNI) ont soumissionné pour l’émission 206 fois. Les investisseurs de détail enchérissent pour 9 fois la part réservée. L’émission publique était entièrement une offre de vente (OFS) par des investisseurs existants, y compris les promoteurs de la société.

« Nous aimons CSTL en raison de son leadership mondial dans les produits chimiques verts, de son portefeuille de produits diversifié, de ses finances solides avec des ratios marges/rendement parmi les meilleurs du secteur et de sa forte concentration sur le front ESG », ont déclaré les analystes de Motilal Oswal. La société de courtage avait une cote « S’abonner » sur la question. “L’émission est raisonnablement évaluée à 48,2x P/E FY21 sur une base post-émission (P/E moyen FY21 de 60x), alors qu’elle bénéficie d’un RoE plus élevé de 45% (RoE moyen des pairs de 18%)”, ont-ils déclaré. ajoutée. Clean Science and Technology a vu son bénéfice net passer de Rs 97 crore au cours de l’exercice 2018-19 à Rs 198 crore au cours de l’exercice précédent.

Constituée en 2003, la société figure parmi les sociétés de fabrication de produits chimiques spécialisés à la croissance la plus rapide et les plus rentables au monde, selon la société de courtage et de recherche Geojit Financial Services. La société a une énorme opportunité de croissance à venir, car le marché global des produits chimiques de spécialité est évalué à 800 milliards de dollars en 2019 et devrait enregistrer un taux de croissance de 5 % à 6 % au cours des cinq prochaines années. Geojit Financial Services a obtenu une note « S’abonner » sur le problème, valorisant la société à un P/E de 48x (FY21). “Nous attribuons une note d’abonnement à l’émission à long terme compte tenu de son expertise technique, de son innovation en matière de processus, de sa concentration constante sur la R&D, de perspectives positives pour le secteur, d’un profil de marge supérieur et de ratios de rendement sains”, ont-ils ajouté.

La société rejoindra des pairs tels que Vinati Organics Limited, Fine Organic Industries Limited, Atul, SRF, Navin Fluorine et PI Industries sur la liste.

