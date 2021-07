Clean Sciences and Technology Rs 1,546 crore IPO ouvre la semaine prochaine; vérifier le prix d’émission, d’autres détails

L’offre publique initiale (IPO) de Rs 1,546 crore de Clean Sciences and Technology sera ouverte à la souscription la semaine prochaine.

L’offre publique initiale (IPO) de Rs 1,546 crore de Clean Sciences and Technology sera ouverte à la souscription la semaine prochaine. Les investisseurs peuvent soumissionner pour l’émission dans une fourchette de prix de Rs 880-900 par action de valeur nominale Re 1 chacun. L’introduction en bourse débutera la semaine prochaine le 7 juillet et se clôturera le 9 juillet et sera purement une offre de vente (OFS) par les actionnaires existants, y compris les promoteurs de la société. Clean Science and Technology fabrique des produits chimiques spécialisés tels que les produits chimiques de performance, les intermédiaires pharmaceutiques et les produits chimiques FMCG. L’entreprise avait reçu l’assentiment de SEBI le mois dernier.

Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’introduction en bourse de Clean Sciences dans un lot de 16 actions ou des multiples par la suite, se traduisant par un investissement minimum de Rs 14 400 sur l’extrémité supérieure du prix d’émission. De la taille totale de l’émission, 50% de l’offre ou environ 85,92 actions de lakh d’une valeur de Rs 773 crore est réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB). Le quota de vente au détail est de 35% de l’émission totale ou 60,14 parts de capital lakh, ce qui se traduit par Rs 541 crore. Les investisseurs non institutionnels (NII) peuvent enchérir pour 15 % de l’émission entière ou 25,77 lakh actions d’une valeur de Rs 232 crore. Clean Sciences ne recevra aucun fonds de l’émission publique car l’introduction en bourse est entièrement une offre de vente.

Avant l’émission, les promoteurs de la société détiennent 29,78% du capital de la société. Les promoteurs Ashok Ramnarayan Boob, Krishnakumar Ramnarayan Boob, Siddhartha Ashok Sikchi et Parth Ashok Maheshwari réduiront leur participation d’un total de 2,01 %. Le groupe promoteur détient une part de pré-émission de 64,88 %, qui sera réduite de plus de 6 %. Globalement, les promoteurs et le groupe de promoteurs détiennent une participation de 94,65 % dans Clean Sciences avant l’introduction en bourse.

La société a réalisé un bénéfice net de Rs 48,9 crore au cours de l’exercice 2017-18. Cela est passé à Rs 97,66 crore l’année suivante et Rs 139,63 crore au cours de l’exercice 2019-2020. Selon Axis Capital, les produits de la société sont utilisés comme inhibiteurs de polymérisation, intermédiaires pour les produits agrochimiques et pharmaceutiques, antioxydants, bloqueurs d’UV et réactifs antirétroviraux. Lors de l’inscription, Clean Sciences Technologies rejoindra des pairs tels que Vinati Organics Limited, Fine Organic Industries Limited, Atul, SRF, Navin Fluorine et PI Industries sur les bourses.

