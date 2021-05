CleanShot X lance des comptes Pro Cloud avec des domaines et une image de marque personnalisés, un stockage illimité, des liens autodestructeurs, etc.

Dans la foulée de son premier anniversaire, CleanShot X lance CleanShot Cloud Pro avec des fonctionnalités puissantes pour améliorer encore l’une des meilleures applications de capture d’écran sur macOS.

J’ai rebondi sur de nombreux outils au fil des ans pour prendre et gérer des captures d’écran sur macOS. J’ai passé beaucoup de temps à rebondir autour d’outils comme Snag-It et d’autres. Alors que Snag-It est extrêmement puissant et répond à beaucoup de mes besoins, j’ai parfois eu l’impression qu’il était un peu maladroit à utiliser. J’ai finalement découvert CleanShot X, et j’ai tout de suite eu l’impression d’être une application conçue spécialement pour moi.

Ce qui rend CleanShot X si puissant, c’est sa simplicité d’utilisation, mais il y a aussi une puissance immense à portée de main. Pour moi, CMD + 4 est configuré pour me permettre de prendre une capture d’écran, puis il la copie automatiquement dans mon presse-papiers afin que je puisse facilement la coller. CleanShot X met également la capture d’écran capturée dans une superposition afin que je puisse la supprimer, la sauvegarder, la modifier ou la télécharger sur CleanShot Cloud. CleanShot X comprend également un outil d’enregistrement d’écran robuste avec de puissantes fonctionnalités d’édition. Dans l’ensemble, ce n’est qu’une des applications de mon Mac dont je ne voudrais pas me passer.

Aujourd’hui, les comptes CleanShot Cloud Pro sont désormais disponibles avec des fonctionnalités pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent pousser l’application encore plus loin. Au cours de l’année écoulée, CleanShot X a vu 27 mises à jour avec des fonctionnalités qui ont continué à améliorer l’application.

Avec les comptes CleanShot Cloud Pro, vous aurez accès à des noms de domaine personnalisés, une image de marque personnalisée, un contrôle d’autodestruction, des fonctionnalités de gestion d’équipe, un stockage illimité et vous aurez toujours la dernière version de CleanShot X. Toutes ces fonctionnalités sont incluses pour 8 $ / mois lorsqu’il est payé annuellement.

Pour ceux qui ne veulent pas l’expérience complète de CleanShot Cloud Pro, CleanShot X est toujours disponible pour un paiement unique de 29 $, et il existe un nouvel abonnement annuel facultatif de 19 $ qui donne accès à toutes les mises à jour futures. Sans abonnement, les clients bénéficient de mises à jour gratuites pendant un an. De plus, l’accès à CleanShot Cloud Basic est inclus à la fois avec l’achat unique et l’abonnement de 19 $ / an.

CleanShot X et CloudShot Cloud Pro sont disponibles à l’achat sur MakeTheWeb.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: