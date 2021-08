CleanShot X pour Mac mis à jour avec prise en charge de la combinaison de plusieurs captures d’écran en une seule

CleanShot X pour Mac est un excellent client pour prendre des captures d’écran avec macOS. À ce jour, il reçoit une grosse mise à jour avec la version 3.9.

Avec CleanShot X 3.9, l’application ajoute une option pour combiner plusieurs captures d’écran en une seule dans Annotate. Il apporte également :

Ajout d’une option pour étendre le canevas dans Annoter La fenêtre d’annotation peut être redimensionnée maintenant Accrochage amélioré dans l’outil de recadrage Ajout d’une préférence pour étendre automatiquement le canevas Interface utilisateur de l’outil de recadrage améliorée Corrections de bugs mineurs et améliorations UX

Via son compte Twitter, CleanShot X offre un aperçu de la manière de combiner plusieurs captures d’écran en une seule dans Annotate avec la possibilité d’étendre le travail sur la toile :

🚀 CleanShot 3.9 vient de tomber ! Vous pouvez désormais combiner plusieurs captures d’écran en une seule sans quitter l’application. ✨ Il suffit de glisser-déposer une autre capture d’écran dans la fenêtre Annoter et de la positionner comme bon vous semble. 👇 Journal des modifications complet : https://t.co/IbWhjsVlPZ pic.twitter.com/Z38cqPTMKh – CleanShot X (@CleanShot) 10 août 2021

L’année dernière, l’application a reçu l’une de ses plus grandes mises à jour avec des comptes Pro Cloud avec des domaines et une image de marque, un stockage illimité, des liens d’autodestruction, etc.

Dans son examen pratique de l’application, . Bradley Chambers a écrit :

Ce qui rend CleanShot X si puissant, c’est sa simplicité d’utilisation, mais il y a aussi une immense puissance à portée de main. Pour moi, j’ai configuré CMD + 4 pour me permettre de prendre une capture d’écran, puis il la copie automatiquement dans mon presse-papiers afin que je puisse facilement la coller. CleanShot X place également la capture d’écran dans une superposition afin que je puisse la supprimer, l’enregistrer, la modifier ou la télécharger sur CleanShot Cloud. CleanShot X comprend également un outil d’enregistrement d’écran robuste avec de puissantes fonctionnalités d’édition. Dans l’ensemble, ce n’est qu’une des applications sur mon Mac sans laquelle je ne voudrais pas vivre.

Les utilisateurs peuvent choisir entre deux modes de paiement avec l’application : ils peuvent effectuer un achat unique de 29 $ incluant un an de mises à jour gratuites de CleanShot X (avec renouvellement facultatif à 19 $/an) ou payer 8 $ par mois et avoir l’application + Cloud Pro, qui donne accès à l’application Mac pour tous les utilisateurs, toutes les mises à jour, un stockage cloud illimité, un domaine et une image de marque personnalisés, ainsi que des fonctionnalités cloud avancées.

