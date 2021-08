CleanSpark acquiert un deuxième centre de données pour augmenter la capacité d’extraction de Bitcoin ⋆ Crypto new media

Visitez l’article original*

La société de logiciels qui a récemment commencé à extraire du bitcoin a acheté un centre de données de 87 000 pieds carrés pour augmenter sa capacité d’extraction.

CleanSpark, une société de logiciels et de services qui s’est récemment lancée dans l’extraction de bitcoins, a annoncé l’acquisition d’un centre de données de 87 000 pieds carrés à Norcross, en Géorgie. La société prévoit de tirer parti de la nouvelle installation pour augmenter sa capacité actuelle d’extraction de bitcoins.

« Cette installation, d’une puissance de 20 MW, nous permettra de mettre en service plus de 6 000 S19 supplémentaires », a déclaré Zach Bradford, PDG et président de CleanSpark. “Il devrait produire plus de 650 PH/s lors de l’installation.”

L’ancien centre de données Sprint/Nextel a été acheté pour 6,55 millions de dollars dans le cadre d’un accord conclu le 6 août 2021 et est situé à 33 miles des opérations actuelles de CleanBlok, la branche minière de bitcoin de la société, à Atlanta. Il fournira 20 mégawatts (MW) supplémentaires à ses opérations minières. CleanSpark a déclaré qu’il prévoyait d’achever l’installation de l’infrastructure minière et de faire fonctionner les mineurs d’ici la fin de 2021.

Les opérations d’extraction de bitcoins qui auront lieu dans le nouveau centre de données devraient être 100% neutres en carbone. Cela sera rendu possible grâce au programme Simple Solar de Géorgie, qui permettra à CleanSpark de compenser l’empreinte carbone du site grâce à l’énergie solaire. La société a déclaré qu’elle prévoyait d’aller plus loin et d’ajouter des énergies renouvelables sur place, notamment des solutions solaires et d’autres micro-réseaux.

Cet achat fait suite à l’annonce récente de CleanSpark décrivant ses plans d’expansion pour 2021 alors que la société fait des progrès pour augmenter sa flotte minière. D’ici la fin de l’année, l’objectif ambitieux de la société est d’avoir une capacité de taux de hachage de 2 000 pétahashs par seconde (PH/s).

“Nous avons travaillé sur un certain nombre d’opportunités pour augmenter nos capacités de production de Bitcoin, y compris l’expansion énergétique à Atlanta, notre partenariat avec Coinmint, et maintenant l’achat de cette installation pour augmenter la capacité énergétique totale de notre portefeuille”, a ajouté Bradford. « Nous avons plus de 23 500 mineurs S19 ASICS qui seront livrés au cours de l’année à venir. »