CleanSpark transfère un exahash de puissance d’extraction de bitcoins au pool de Foundry USA

Tout le hashrate de CleanSpark est maintenant opérationnel et exploité sur Foundry USA Pool, avec des plans pour le doubler d’ici la fin de l’année.

La société minière de bitcoins CleanSpark a annoncé aujourd’hui qu’elle avait transféré toute sa puissance de hachage exahash (EH/s) au Foundry USA Pool, un pool minier appartenant à Foundry Digital, une société de financement et de conseil en bitcoin. En rejoignant le pool, CleanSpark a déclaré qu’il prévoyait d’étendre sa flotte minière pour atteindre 2 EH/s d’ici la fin de 2021.

“Notre relation avec Foundry est significative pour notre croissance et notre productivité continues”, a déclaré Zach Bradford, PDG et président de CleanSpark, dans un communiqué de presse envoyé à Bitcoin Magazine. « Nous continuerons à mettre en commun notre hashrate avec Foundry au fur et à mesure que nos machines seront déployées dans les mois à venir, car nous partageons l’engagement de renforcer les réseaux décentralisés. »

Le pool Foundry USA s’adresse aux mineurs institutionnels qui recherchent une gamme intégrée de services allant de la gestion de trésorerie et de la conservation des bitcoins aux produits dérivés en passant par les prêts garantis par BTC et les revenus de rendement. Les autres mineurs du pool incluent HIVE, Hut 8, Greenidge, Core Scientific, Bitfarms et Foundry lui-même.

« Nous sommes ravis que des sociétés cotées en bourse telles que CleanSpark rejoignent Foundry USA Pool, qui est conçu pour fournir à ses clients des normes institutionnelles de transparence, de conformité et de services », a déclaré Mike Colyer, PDG de Foundry, dans le communiqué.

Les pools de minage de Bitcoin sont un moyen coordonné par lequel différents mineurs peuvent « mettre en commun » leurs ressources et augmenter leur puissance de hachage totale. Si le pool parvient à exploiter un bloc avec succès, la récompense coinbase est répartie également entre les intégrants, en fonction du nombre d’actions qu’ils contribuent au pool. Selon le communiqué, le Foundry USA Pool paie ses membres via la méthode de paiement à paiement intégral par action (FPPS) sans dépendre d’une partie externe, ce qui augmente la stabilité et diminue le risque de paiement.

« Historiquement, les pools miniers n’ont pas été aussi transparents dans la façon dont ils calculent les revenus de leurs mineurs », a déclaré Bernardo Schucman, vice-président senior de l’exploitation minière pour CleanSpark, selon le communiqué. « Cependant, Foundry USA Pool est une exception. Étant un pool minier américain avec des méthodes transparentes et conformes, il fournit à toutes les parties prenantes une divulgation complète de leurs revenus. »