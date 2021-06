ClearTax se rebaptise Clear

Clear capture nos énormes ambitions de servir les Indiens dans les domaines de la facturation, de la gestion de patrimoine, du crédit et bien plus encore, a déclaré Archit Gupta, fondateur et PDG de Clear.

La société Fintech ClearTax a dévoilé lundi ‘Clear’, un nom générique sous lequel toutes ses offres en matière d’impôts, de factures, de gestion de patrimoine et de crédit pour les entreprises résideront. Au cours de son parcours de dix ans, l’entreprise est passée d’une plate-forme fiscale de dépôt électronique à un fournisseur de services financiers complet.

Avec l’identité « Clear », la société a déclaré qu’elle continuerait à offrir des produits alimentant son héritage de précision, de sécurité et de fiabilité, en complément de la marque ClearTax. « Nous avons créé l’entreprise pour simplifier les impôts. Au fil des ans, nous avons évolué au-delà des impôts et avons énormément grandi. Aujourd’hui, nous faisons du SaaS pour les taxes, les factures pour les entreprises connectées et proposons la gestion de patrimoine. Clear capture nos énormes ambitions de servir les Indiens dans les domaines de la facturation, de la gestion de patrimoine, du crédit et bien plus encore », a déclaré Archit Gupta, fondateur et PDG de Clear.

Lancé en 2011, ClearTax a commencé son parcours en tant que plate-forme de conformité fiscale en ligne en aidant les contribuables individuels à remplir leur déclaration de revenus en ligne. Avec l’arrivée de GST, l’entreprise a élargi sa portée auprès de ses clients grâce à plusieurs produits qui touchent tous les aspects d’une entreprise. Il a lancé des offres dédiées, notamment ClearGST, ClearE-Invoicing, ClearOne pour les entreprises, ClearPro pour les experts fiscaux et Black pour les particuliers, entre autres. Clear s’identifie comme une entreprise axée sur la technologie et les produits. Le dernier ajout à son portefeuille est ClearOne, une solution unique de facturation et de conformité pour les PME. Aujourd’hui, Clear s’adresse à plus de 2 000 marques et sociétés indiennes et à plus de cinq millions de contribuables. L’année dernière, la société fintech prétend avoir économisé plus de 1 000 crores de roupies pour plus de quatre entreprises lakh. Dans le même temps, il aide chaque année plus de 130 millions d’Indiens à démystifier leurs finances personnelles via son site Web et économise plus de deux millions d’heures de travail via ses offres de conformité.

Lire aussi : L’industrie de l’esport a enregistré 3 milliards de roupies au cours de l’exercice 21 : rapport FICCI-EY

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.