Cleartrip nomme Lowe Lintas comme agence créative

L’agence de création Lowe Lintas a été mandatée par la société de voyages en ligne Cleartrip pour gérer ses tâches de création. Avec la nouvelle association, l’agence sera chargée de redynamiser la marque, ainsi que d’élaborer une solide stratégie de communication pour naviguer la marque dans le nouveau paysage de l’industrie. “Notre approche consistera non seulement à créer un portefeuille innovant, mais également représenté par une personnalité de marque mémorable et percutante”, a déclaré Prahlad Krishnamurthi, directeur commercial de Cleartrip.

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec l’équipe de Lowe Lintas et nous espérons que leur approche stratégique, innovante et tournée vers l’avenir contribuera énormément à renforcer la marque Cleartrip et à propulser notre croissance. Nous attendons avec impatience un partenariat gratifiant et de longue date », a ajouté Krishnamurthi.

La pandémie de Covid19 a eu un impact sans pareil sur l’industrie du voyage et du tourisme. L’industrie a subi un changement majeur au cours des dernières années et demie. Cependant, un certain nombre de personnes ont commencé à voyager avec le déploiement des vaccins dans le monde. Alors que les entreprises du segment doivent se repositionner pour s’adapter à l’état d’esprit d’une nouvelle race de consommateurs prudents dans la phase post-pandémique, Lowe Lintas jouera un rôle essentiel dans le positionnement de Cleartrip en tant que partenaire de voyage incontournable dans les esprits. de ces voyageurs, a indiqué l’agence dans un communiqué. Le mandat créatif de la marque sera géré depuis le bureau de l’agence à Bangalore.

« La dernière année et demie nous a vraiment appris le vrai sens d’un monde ‘VUCA’. Pour que les industries touchées, comme les voyages et le tourisme, se remettent sur la bonne voie, nous devons concevoir des stratégies de transformation. Lowe Lintas n’est pas étranger aux nouvelles idées audacieuses, et nous sommes ravis de nous associer à Cleartrip pour relever ce défi de front », a déclaré Sonali Khanna, directrice exécutive et chef de succursale, South, Lowe Lintas.

