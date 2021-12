Clearview AI est sur le point d’obtenir un brevet américain pour sa technologie de reconnaissance faciale

Clearview AI est en passe de recevoir un brevet américain pour sa technologie de reconnaissance faciale, selon un rapport de Politico. L’entreprise aurait reçu un « avis d’autorisation » de l’Office américain des brevets et des marques, ce qui signifie qu’une fois qu’elle aura payé les frais d’administration requis, son brevet sera officiellement approuvé.

Clearview AI construit sa base de données de reconnaissance faciale en utilisant des images de personnes qu’elle gratte sur les réseaux sociaux (et Internet en général), une pratique qui a plongé la société dans la controverse. La demande de brevet de la société détaille son utilisation d’un « robot d’exploration Web » pour acquérir des images, notant même que « les photos en ligne associées au compte d’une personne peuvent aider à créer des enregistrements supplémentaires de points de données de reconnaissance faciale », que son algorithme d’apprentissage automatique peut ensuite utiliser pour trouver et identifier des correspondances.

Les critiques soutiennent que la technologie de reconnaissance faciale de Clearview AI est une violation de la vie privée

Les critiques soutiennent que la technologie de reconnaissance faciale de Clearview AI est une violation de la vie privée et qu’elle peut avoir un impact négatif sur les communautés minoritaires. La technologie serait moins précise pour identifier les personnes de couleur et les femmes, ce qui pourrait conduire à de fausses arrestations lorsqu’elle est utilisée par les forces de l’ordre.

L’année dernière, la société a déclaré que sa technologie était utilisée par plus de 2 400 services de police, dont le FBI et le Department of Homeland Security, pour identifier les suspects. Au lendemain des émeutes du Capitole en janvier, Clearview AI a déclaré que l’utilisation de sa technologie par les forces de l’ordre avait fortement augmenté alors que les détectives s’efforçaient d’identifier les personnes associées à l’incident.

L’American Civil Liberties Union a poursuivi l’entreprise l’année dernière pour violation de la loi de l’Illinois sur la confidentialité des informations biométriques, ce qui a conduit Clearview à arrêter la vente de sa technologie à des entreprises privées et à des entités non chargées de l’application de la loi. En novembre, le gouvernement australien a ordonné à l’entreprise de vider sa base de données de tous ses citoyens, et plus tôt cette année, un certain nombre d’agences européennes ont déposé des plaintes contre Clearview AI. De plus, un commissaire canadien à la protection de la vie privée a qualifié la technologie de l’entreprise de « surveillance de masse illégale ».

Clearview AI n’a même pas été en mesure d’être du bon côté de Big Tech. L’année dernière, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube ont tous envoyé des lettres de cessation et d’abstention exigeant que l’entreprise cesse de supprimer des images et des vidéos des plateformes, car cette pratique est en violation des politiques de chaque site.