Cleatrip collabore avec Flipkart Big Billion Days pour offrir un remboursement sur l’annulation de vol à e1 et d’autres remises

in

Cleartrip apporte une nouvelle vente pour les clients

Alors que la saison des fêtes approche et que les passionnés de voyage font des plans avec des cas Covid-19, l’application de voyage Cleartrip propose une vente de huit jours en association avec le Big Billion Day de Flipkart qui garantira des offres sur les vols et la réservation d’hôtel aux clients. La vente commence le 3 octobre et se termine le 10 octobre. Il s’agit de la première association de Cleartrip avec Flipkart Big Billion Day.

Les clients qui réservent des vols et des hôtels sur l’application obtiendront un remboursement complet en cas d’annulation avec la fonction EzCancel. La nouvelle fonctionnalité peut être utilisée moyennant un paiement supplémentaire de Re 1 pendant la période de vente. Les clients peuvent également gagner une remise allant jusqu’à 5 000 Rs sur les réservations de vol et jusqu’à 25 000 Rs sur les réservations d’hôtel, les utilisateurs de cartes de débit et de crédit Axis Bank bénéficieront de remises supplémentaires, jusqu’à 15 % sur la réservation de vol et jusqu’à 30 % sur les hôtels. . Les clients peuvent également utiliser Flipkart SuperCoins pour acheter des offres.

Cleartrip a déclaré dans un communiqué que la vente avait été conclue en gardant à l’esprit l’environnement volatile et les frais d’annulation de vol élevés qui empêchent les passionnés de voyages de planifier leur voyage. Comme. En dehors de la campagne, Cleartrip a engagé Anil Kapoor dont les fans ont suivi une clientèle variée, à l’échelle nationale et internationale.

Prahlad Krishnamurthi, directeur commercial de Cleartrip, mettant l’accent sur l’incertitude entourant les voyages et les frais d’annulation élevés, a déclaré que sa marque souhaitait débloquer les voyages pour les consommateurs avec une proposition adaptée à l’industrie.

Anil Kapoor, exprimant son enthousiasme pour l’association, a déclaré que Cleartrip donne à nouveau des ailes pour voler et que les voyageurs devraient saisir l’opportunité de recommencer à voyager.

Les passionnés de voyages peuvent consulter les détails des offres sur le site officiel de Cleartrip, https://www.cleartrip.com/

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.