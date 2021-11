Clément Beaune reçoit une réponse audacieuse en deux phrases de Frost après la chute de Macron | Politique | Nouvelles

Jeudi, la France a arrêté un bateau britannique au large de la Normandie et infligé une amende à une seconde pour des permis de pêche. Après que la France avait auparavant menacé de frapper le Royaume-Uni avec des blocus et d’autres restrictions, M. Macron a admis que « la discussion se poursuivra ».

Clément Beaune, ministre français des Affaires européennes, a tenté de défendre la descente de M. Macron.

Il a déclaré lundi : « Les discussions sur l’octroi de licences de pêche se sont poursuivies aujourd’hui entre la Commission européenne, la France et le Royaume-Uni.

« Nous avons reçu les premiers signaux des autorités britanniques pour accélérer les échanges ; une réponse aux dernières propositions des autorités françaises est attendue d’ici mercredi.

« J’ai également parlé avec David Frost, ministre britannique des Relations avec l’UE. J’ai invité Lord Frost à Paris jeudi pour un débat approfondi sur les difficultés de mise en œuvre des accords liant l’Union européenne et le Royaume-Uni.

« Afin de permettre au dialogue ainsi ouvert de se poursuivre, les mesures annoncées et préparées par la France ne seront pas appliquées avant cette réunion et l’examen des nouvelles réponses britanniques relatives aux licences de pêche.

Dans un retour brutal de deux phrases, Lord Frost a déclaré qu’il attendait la rencontre de jeudi entre la France et le Royaume-Uni.

Il a déclaré: «Nous avons exposé notre réponse à la déclaration de Clément Beaune ce soir.

« J’attends avec impatience nos entretiens à Paris jeudi. »

Le Royaume-Uni avait déjà répondu à la nouvelle. La France ne mettrait pas en œuvre des mesures restreignant l’accès britannique aux eaux françaises.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «Comme nous l’avons dit régulièrement, nous sommes prêts à poursuivre des discussions intensives sur la pêche, y compris l’examen de toute nouvelle preuve à l’appui des demandes de licence restantes.

« Nous nous félicitons que la France reconnaisse que des discussions approfondies sont nécessaires pour résoudre l’éventail des difficultés dans les relations Royaume-Uni/UE.

« Lord Frost a accepté l’invitation de Clément Beaune et attend avec impatience les discussions à Paris jeudi. »

Boris Johnson a nié que le Royaume-Uni avait offert des concessions à la France dans le dossier de la pêche au Brexit.

Lorsqu’on lui a demandé si le Royaume-Uni avait offert à Paris des conditions plus généreuses sur les licences de pêche dans le but de désamorcer les tensions, le Premier ministre a répondu « non ».

M. Johnson a également déclaré que la ligne de pêche était « vraiment sans importance » par rapport à Cop26.

Il a ajouté : « Nous travaillons très, très étroitement avec nos amis et partenaires français sur les choses qui comptent le plus pour les peuples du monde – et c’est lutter contre le changement climatique, réduire le CO2 ».

Mercredi, les responsables britanniques et européens poursuivront les discussions sur les licences de pêche rejetées pour les navires européens dans les eaux britanniques.

La France demande des réponses sur la date à laquelle 14 navires français obtiendraient des permis de pêche dans les eaux britanniques

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré au Telegraph : « C’est positif et rassurant de voir des contacts visant à une solution positive. »