Clément Beaune tord le couteau: l’acolyte de Macron jubile sur la «solidarité européenne» dans le Brexit | Politique | Nouvelles

Le tweet – publié alors que le président français se préparait à prononcer son discours d’ouverture au sommet environnemental de la COP26 à Glasgow – a clairement indiqué que le ministre français des Affaires européennes avait son esprit sur des questions plus banales, en particulier le différend en cours entre son pays et le Royaume-Uni sur les droits de pêche. Les autorités françaises ont averti qu’elles interdiraient aux bateaux de pêche britanniques de certains ports et renforceraient les contrôles douaniers sur les camions entrant dans le pays à moins que davantage de licences ne soient accordées pour que leurs petits bateaux pêchent dans les eaux britanniques.

M. Beaune a déclaré : « Le Brexit. Nouvel échange cet après-midi avec mon homologue irlandais Thomas Byrne TD.

« Nous défendons ensemble l’application des accords signés et la solidarité européenne, en étant toujours solidaires, fermes et constructifs.

M. Byrne, le secrétaire d’État irlandais aux Affaires européennes, s’est montré un peu plus circonspect, affichant simplement : « Un bel échange cet après-midi avec mon collègue Clément Beaune.

« L’Irlande et la France restent des partenaires clés dans l’UE. »

M. Beaune avait précédemment accusé la Grande-Bretagne d’avoir fait un « choix politique » d’interdire « plus de 40 % » des bateaux français des eaux britanniques et des îles anglo-normandes après avoir rejeté leurs demandes.

Il a insisté sur le fait que les « mesures proportionnées et réversibles » proposées par son pays étaient « pleinement conformes au TCA ».

M. Macron a déclaré lundi à M. Johnson que la balle était dans son camp pour résoudre le problème de pêche, avertissant qu’il restait moins de 24 heures pour trouver une solution.

Après une réunion de 30 minutes avec le Premier ministre lors du sommet du G20 à Rome au cours de laquelle ils ont discuté de la situation, M. Macron a déclaré qu’à moins que la Grande-Bretagne ne fasse un « mouvement significatif », Paris introduirait des contrôles portuaires et frontaliers plus stricts à partir de mardi.

Les commentaires de M. Macron sont susceptibles d’exacerber les tensions, la partie britannique craignant que la dispute n’éclipse la préparation de la COP26.

M. Johnson a déclaré à la France qu’il estimait que sa position contre le Royaume-Uni était contraire à la fois à l’esprit et à la lettre de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni signé en décembre.

Ses remarques interviennent après que les ministres ont déclaré qu’ils envisageaient « activement » de déclencher le mécanisme de règlement des différends aux termes de la TCA si Paris ne reculait pas.

Lors d’un point de presse post-G20, M. Macron a déclaré aux journalistes : « La balle est maintenant dans leur camp.

« Si les Britanniques ne font aucun geste significatif, des mesures à partir du 2 novembre devront être mises en œuvre.

« Je le déplorerais. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c’est ne pas réagir et ne pas défendre nos pêcheurs. »

Le conflit de la Manche s’est aggravé après la fuite d’une lettre du Premier ministre français Jean Castex à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Dans ce document, il l’a exhortée à démontrer au Royaume-Uni que « cela fait plus de dégâts de quitter l’UE que d’y rester ».

M. Johnson a déclaré qu’il était « intrigué » par la lettre lorsqu’il a informé les journalistes après les pourparlers du G20.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse à Rome : « Je dois dire que j’ai été surpris de lire une lettre du Premier ministre français demandant explicitement que la Grande-Bretagne soit punie pour avoir quitté l’UE.

« Je dois juste dire à tout le monde que je ne pense pas que cela soit compatible avec l’esprit ou la lettre de l’accord de retrait ou de l’accord de commerce et de coopération. »