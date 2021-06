Clément Lenglet : Je ne me vois pas quitter Barcelone

Le défenseur de Barcelone Clement Lenglet a déclaré qu’il serait toujours au club la saison prochaine malgré une campagne 2020-21 difficile avec les géants catalans.

Lenglet est actuellement en service international avec la France et a parlé de son avenir au milieu des spéculations selon lesquelles il pourrait être considéré comme excédentaire par rapport aux besoins, selon Eurosport.

“Je ne me vois pas partir”, a-t-il déclaré. « J’ai re-signé un nouveau contrat la saison dernière. Je serai au Barça la saison prochaine.

L’arrière central a également fait part de ses réflexions sur le manager Ronald Koeman, qui devrait également rester pour une deuxième saison en tant qu’entraîneur.

« Il a fait du bon travail dès sa première année. On a eu des périodes un peu compliquées mais aussi d’autres avec une qualité de jeu, des victoires et une image positive. J’espère que nous poursuivrons le travail entrepris et progresserons l’année prochaine. Nous sommes dans la bonne direction.

Lenglet était l’un des quatre joueurs de Barcelone à signer de nouveaux accords en octobre 2020. Le contrat du défenseur court désormais jusqu’en 2026 et contient une clause de rachat fixée à 300 millions d’euros.

Cependant, un dégagement estival est attendu à Barcelone avec le nouveau président Joan Laporta désireux de réduire la masse salariale et de lever des fonds indispensables.

Lenglet n’est peut-être pas en tête de la liste des joueurs que Laporta veut se débarrasser, mais il ne fait aucun doute qu’il a eu une campagne 2020-21 très difficile et fait face à une concurrence féroce pour sa place.

Il sera intéressant de voir qui Koeman va devenir sa ligne de fond préférée la saison prochaine maintenant qu’Eric Garcia est arrivé et avec Ronald Araujo et Oscar Mingueza en quête de places.