Clément Lenglet réagit après avoir été aperçu souriant avec Lewandowski après la sortie de l’UCL

Le défenseur de Barcelone Clement Lenglet s’est rendu sur Instagram pour essayer de remettre les pendules à l’heure après avoir été photographié souriant avec Robert Lewandowski après la défaite de mercredi en Ligue des champions à l’Allianz Arena.

La défaite 3-0, associée à la victoire de Benfica sur le Dynamo Kiev, signifie que c’est désormais le football de la Ligue Europa pour Barcelone et a fait une nuit assez triste pour le club en Allemagne.

Lenglet dit qu’il ressent également de la tristesse et a insisté sur le fait que la photo ne reflète certainement pas ses vrais sentiments après le match.

«Je veux envoyer un message aux fans de culé. Tout d’abord ma tristesse pour le résultat d’hier, ce club ne mérite que le plus grand et nous n’avons pas pu le remplir.

« La seconde est d’expliquer une image de moi dans laquelle je souris avec Lewandowski à propos de quelque chose qui venait de se passer à ce moment-là. C’est une réaction spécifique qui ne reflète en rien mon sentiment pour le résultat.

« Mes valeurs sont incontestables et tous ceux qui me connaissent connaissent mon engagement et mon amour pour mon métier, pour le Barça et surtout pour ses fans. Je n’aurais jamais une réaction comme ça pour quelque chose qui m’a fait si mal depuis hier. Aujourd’hui, nous sommes très tristes mais maintenant nous avons une mission : rendre le Barça là où il le mérite. »