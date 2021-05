Clément Turpin sifflera la finale de la Ligue Europa

12/05/2021 à 17:43 CEST

L’arbitre français Clément Turpin dirigera la finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United le mercredi 26 mai, à 21h00, au stade de Gdansk (Pologne), comme annoncé mercredi par la Commission des arbitres de l’UEFA.

Turpin, 38 ans, est arbitre international depuis 2010 et fait partie de ceux sélectionnés par l’UEFA pour participer à la prochaine Europe.

Cette saison, il a arbitré sept matches de Ligue des champions ainsi que le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa entre le PSV Eindhoven et l’Olympiacos.

La finale de Gdansk sera la deuxième d’une grande compétition impliquant les Français, après après avoir agi en tant que quatrième officiel de la finale de la Ligue des champions 2018 entre le Real Madrid et Liverpool à Kiev.

L’équipe arbitrale qui accompagnera Turpin en Pologne sera composée de ses compatriotes Nicolas Danos et Cyril Gringore comme assistants.

Slavko Vincic de Slovénie sera le quatrième officiel et le Français François Letexier jouera le rôle de VAR, assisté de ses compatriotes Jérôme Brisard et Benjamin Pages et du Néerlandais Paulus van Boekel.