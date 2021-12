Clemente continuera à diriger Merlin après avoir accepté la paix avec Santander

20/12/2021

Le à 23:59 CET

Pablo Allendesalazar

Jour de crise cardiaque à Propriétés Merlin. La société a célébré ce lundi après-midi une conseil d’administration extraordinaire pour discuter de la continuité de son fondateur et PDG, Ismaël Clément, qui est dans une rude confrontation avec le premier actionnaire, Santander (22 % du capital) depuis des mois. Enfin, la situation est au point mort et les parties se sont mises d’accord pour « engager un processus de réforme de la gouvernance » de l’entreprise.

« Le conseil d’administration, son président et son PDG réitèrent leur respect mutuel et leur décision expresse de mettre en place des mécanismes précis et des mesures concrètes pour une gestion conforme à la meilleure gouvernance de société », lit-on dans le communiqué de la première société immobilière espagnole adressé à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV) en début de soirée.

Les événements ont été précipités après que ‘Expansión’ et ‘El Confidencial’ aient publié que lors des dernières réunions du conseil, les divergences s’étaient accentuées et que Santander avait déjà tenté de promouvoir le limogeage de Clemente sans succès lors de la dernière réunion du corps gouvernemental. . Les actions Merlin ont été celles qui ont le plus baissé ce lundi dans l’Ibex 35, avec une baisse de 6,34%, et la Commission nationale des marchés financiers (CNMV) a demandé à la société des explications sur les nouvelles parues.

Dans l’après-midi, le départ de Clemente était presque certain. A tel point que, selon certaines sources, la banque aurait même promu l’élection de son successeur à l’administrateur indépendant. Juan Maria Aguirre. D’autres sources ont toutefois souligné que la décision ne serait probablement pas connue ce lundi mais plutôt ouvrirait un processus d’élire le nouveau premier exécutif de l’immobilier un peu plus tard.

Des mois de crash

Le groupe d’administrateurs mobilisé autour de Santander, qui détient la présidence non exécutive de Merlin via Javier García-Carranza, a longtemps considéré que Clemente n’était pas conforme à la normes de gestion qu’ils jugeaient nécessaire pour une entreprise cotée cotée au bouquetin 35. Selon lui, sa performance est trop personnaliste, prenant des décisions pertinentes sans les soumettre à l’examen du conseil, en plus de lui reprocher d’avoir un salaire qu’ils comprennent excessif pour la taille de Merlin. Le PDG toujours, en revanche, soupçonne depuis longtemps que la confrontation cache l’intention de la banque présidée par Ana Botín de prendre le contrôle de l’entreprise sans jeter un opa ni payer une prime de contrôle.

Clemente, en effet, a donné des indices lors d’un récent événement de l’APIE que son départ pourrait être proche, mais aussi qu’il espérait le décider lui-même et ne pas se le faire imposer. « Il est évident pour tous que je ne serai pas là toute ma vie. Je commence à remarquer qu’il est importé dans le monde de l’entreprise pire de la politique, une primauté de la forme sur le fond, de l’image sur le contenu, une facilité pour se pencher et se coucher Inadapté au monde de l’entreprise, où tout doit s’emboîter car il y a une comptabilité derrière. Quand je n’en peux plusQuand je rentrerai chez moi, j’emporterai avec moi une expérience très positive (de sa relation avec les médias) », a-t-il déclaré.

Soutien du personnel

Si sa démission avait été confirmée, une bonne partie de la première ligne dirigeante avec laquelle il a créé Merlin en 2014 aurait probablement quitté l’entreprise avec Clemente. équipe de direction et 185 travailleurs (sur les 222 avec lesquels 2020 s’est clôturé) ont signé une déclaration intitulée « non au féodalisme corporatif » dans lequel ils montrent leur « soutien inconditionnel » au PDG et à l’autre directeur exécutif, Miguel Ollero.

« Merlin ne mérite pas comportements abusifs et féodaux par des actionnaires minoritaires qui entendent exercer le contrôle majoritaire, en volant leur participation à la prise de décision au reste des actionnaires, économisant ainsi le paiement de la prime correspondant. Si un actionnaire souhaite contrôler Merlin, il doit faire l’offre publique correspondante et payer aux autres actionnaires la juste valeur marchande. Notre équipe de direction veillera jusqu’au bout aux intérêts de la société, avec le soutien du personnel. Nous ne céderons pas aux abus« Ils disent dans le communiqué.