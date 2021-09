in

Kevin Smith parle ici du pouvoir de l’art et de ce qu’il a signifié pour lui, et comment il sera également important pour les personnages du film. Smith a déjà révélé l’intrigue de base de Clerks 3, qui voit Randall faire une crise cardiaque, reflétant celle que Smith lui-même a subie il y a quelques années. En convalescence, il décide que sa vie n’a pas signifié grand-chose, et il fait donc appel à Dante pour l’aider à faire un film, qui s’avérera être les greffiers originaux.