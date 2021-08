Clermont Foot et le FC Metz concluent leur match de championnat par un nul (2-2)

29/08/2021 à 17h05 CEST

Les Cléermont et le Metz ex aequo à deux lors du match disputé ce dimanche dans le Gabriel Montpied. Les Clermont Foot Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 3-3 lors du dernier match contre lui. Olympique Lyonnais. Du côté des visiteurs, le FC Metz a dû se contenter d’un match nul à un contre le Stade de Reims. Après le résultat obtenu, l’équipe de Clermont-Ferrand est troisième à l’issue du match, tandis que le Metz est quinzième.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Metzino, qui a débuté la lumière avec un but du point de penalty de Ibrahima Niane à la minute 10. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du FC Metz grâce à un but dans son propre but Arthur Desmas à la 29e minute, il a établi le 0-2. Mais plus tard le Clermont Foot à la 35e minute, il a coupé les différences grâce à un but contre son camp de Sikou Niakate, terminant la première mi-temps avec le résultat de 1-2.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a mis les tables avec un but de Elbasan Rashani à la 58e minute. Finalement, la confrontation s’est terminée sur un score de 2-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Clermont Foot a donné accès à Jim Allevinah, Saifeddine Khaoui et La Jordanie Tell pour Elbasan Rashani, berthomier et Jodel dossou, Pendant ce temps, il Metz a donné accès à Sofiane alakouch, Vagner, Warren Tchimbembe et Cheikh Tidiane Sabaly pour Vincent Pajot, Lamine Gueye, Habib Maïga et Vagner.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Florent ogier de l’équipe locale et Pape Kill Sarr et Sofiane alakouch L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

En ce moment, le Cléermont il reste huit points et le Metz avec trois pointes.

Le lendemain, l’équipe de Pascal Gastien affrontera contre Paris Saint-Germain, Pendant ce temps, il FC Metz de Frederic Antonetti lui fera face Troyes.

Fiche techniqueClermont Foot :Arthur Desmas, Akim Zedadka, Cédric Hountondji, Florent Ogier, Vital N’Simba, Jodel Dossou (Jordan Tell, min.83), Jason Berthomier (Saifeddine Khaoui, min.72), Jonathan Iglesias, Johan Gastien, Elbasan Rashani (Jim Allevinah , min.72) et Mohamed BayoFC Metz :Alexandre Oukidja, Sikou Niakate, Dylan Bronn, Kiki, Matthieu Udol, Habib Maiga (Warren Tchimbembe, min.90), Vincent Pajot (Sofiane Alakouch, min.46), Pape Matar Sarr, Boubacar Traoré, Ibrahima Niane et Lamine Gueye (Vagner , min.66)Stade:Gabriel MontpiedButs:Ibrahima Niane (0-1, min. 10), Arthur Desmas (0-2, min. 29), Sikou Niakate (1-2, min. 35) et Elbasan Rashani (2-2, min. 58)