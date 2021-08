Clermont Foot remporte trois points après avoir battu le FC Girondins Bordeaux 0-2

08/08/2021 à 17h03 CEST

Le Cléermont gagné à l’extérieur devant Bordeaux 0-2 lors de leur premier match de la compétition, qui s’est déroulé ce dimanche dans le Matmut atlantique. Après le résultat obtenu, le Clermont Foot il est deuxième avec trois points et l’équipe bordelaise dix-neuvième sans points à l’issue du duel.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer de but, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Clermont-Ferrand, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Mohamed Bayo à 82 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe visiteuse a augmenté, qui a pris ses distances en mettant le 0-2 grâce à un but de Jodel dossou peu avant la fin, plus précisément dans le 90, clôturant ainsi la confrontation avec un résultat de 0-2 au tableau d’affichage.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Bordeaux a donné accès à Otavio, Abdel medioub, Sékou mara, Amadou Traoré Oui Mehdi Zerkane pour Yacine Adli, Loris Benito, Jimmy Briand, Samuel Kalou Oui Prendre de base, Pendant ce temps, il Cléermont a donné le feu vert à Jonathan Iglesias, Elbasan Rashani Oui La Jordanie Tell pour berthomier, Jim Allevinah Oui Mohamed Bayo.

Dans le match, l’arbitre n’a averti que l’équipe à domicile avec un carton jaune. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Samuel Kalou.

Le deuxième jour, le FC Girondins Bordeaux jouera contre lui Olympique de Marseille à la maison, tandis que le Clermont Foot jouera son match contre lui Troyes dans son fief.

Fiche techniqueFC Girondins Bordeaux :Benoit Costil, Enock Kwateng, Edson Mexer, Laurent Koscielny, Loris Benito (Abdel Medioub, min.62), Remi Oudin, Yacine Adli (Otavio, min.46), Toma Basic (Mehdi Zerkane, min.81), Issouf Sissokho, Samuel Kalu (Amadou Traoré, min.72) et Jimmy Briand (Sekou Mara, min.63)Clermont Foot :Arthur Desmas, Akim Zedadka, Florent Ogier, Cédric Hountondji, Vital N’Simba, Jodel Dossou, Jason Berthomier (Jonathan Iglesias, min.70), Johan Gastien, Salis Abdul Samed, Jim Allevinah (Elbasan Rashani, min.79) et Mohamed Bayo (Jordanie Tell, min.87)Stade:Matmut atlantiqueButs:Mohamed Bayo (0-1, min. 82) et Jodel Dossou (0-2, min. 90)